京報：美方應當想到中國有稀土這張牌

中評社北京5月29日電／環球時報28日發表社評說，發改委有關負責人星期二回應新華社記者關於中國是否會將稀土作為武器反制美方打壓的問題，表示如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品反用於遏制打壓中國的發展，那麼稀土主要產地“贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的”。這顯然是向美方發出的一個強有力信號。



社評說，中國是世界最大稀土生產國，每年的產量占全球80%以上，是美國等西方主要國家最大的稀土進口來源，美國從中國進口的稀土約占該國總需求的80%。稀土包含17種稀有金屬，被廣泛用於民用及軍事領域，從手機、電動車電機到軍用噴氣式飛機引擎、衛星和激光設備都離不開它。稀土因此被稱為“工業的催化劑”。



自美國宣布將華為列入“實體名單”後，對中國可能會限制甚至停止對美出口稀土的猜測就不脛而走。我們認為，如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土這個武器應當是遲早的事。



中方很清楚，每個國家的工業都處在全球複雜的供應鏈中，中國如果切斷對美稀土供應，會產生複雜的效果，中方的自我損失也不會是零。然而它對美方的打擊肯定要大得多。美國輿論近日不斷散布中國向美斷供稀土可能“不起作用”和“自傷”的言論，反映的恰是美方很不希望看到中國打這張牌，因為那的確會給美方造成壓力。



社評說，美國有稀土礦，但是把它們開採出來並且建立起相關完整的產業鏈，至少需要幾年時間。而美方儲存的稀土產品一般估計只能使用幾個月。澳大利亞等美國盟國也生產稀土，但產量和產品的齊全度與中國都沒法比。一旦失去中國稀土，美方肯定將面臨調整的很大困難。



至於美國輿論預測的那些情況，比如美方有可能從盟國那裡轉買從中國進口的稀土，或者中國的限制會衝擊中國作為穩定供應者的聲譽等等，這些問題隨著中美貿易戰進一步激化和中國應戰準備的加強，都不會僅僅按照美方所希望的邏輯發展。中國是有力量並且市場龐大的國家，中國有能夠影響世界產業分布格局的諸多杠杆。



社評說，中國並不想升級貿易戰，但美方一再採取極端行動，特別是無任何正當理由通過行政干預切斷美國企業對華為等中國公司的供應關係，這種情況下中國任其胡作非為而不採取報復行動，顯然既不符合國際關係的基本邏輯，也不是人們對局勢的期待。



當然了，美國是個強大的國家，這個世界上大概不會有某個絕對的招式能置美國於絕對困境，就像反過來沒有一個絕對招式能夠擊垮中國一樣。我們願意相信，貿易戰、尤其是嚴重升級並且加上了用斷供關鍵資源打擊對方的貿易戰會造成雙方的彼此消耗，如果不被美方緊逼，克制將一直是中國的優先選項。



貿易戰如果按照愈打愈烈的勢頭延續下去，肯定還會對全球生產和消費產生越來越嚴重的鏈式反應。這個責任無疑要由美方來承擔。華盛頓是貿易戰的發動者，是各種規則的踐踏者，它把“美國利益優先”置於國際道義和規則之上，這是全世界有目共睹的。



社評說，稀土武器雖然強大，但它只會是中國的防守工具，而不是遠征軍中的旗艦。它傳遞的是中國不會屈服於美國壓力，我們也非赤手空拳的信號。希望美方保持克制，不要狂妄地繼續增加賭注，否則的話，他們將會看到，中方的牌遠沒有打完，而且我們有決心和意志與美方打到底。