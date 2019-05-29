好友串聯挺韓　王金平：全民調誰挺誰不重要

王金平接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北 5月29日電（記者 倪鴻祥）外傳前花蓮縣長傅崐萁找妙天禪師幫忙，並串聯藍營各地方派系領袖及7位女縣市長力挺高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨2020提名。也是參選人之一、與這些人關係都很好的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天上午表示，不覺得意外，但現在採取的是全民調，所以現在誰支持誰，也不是那麼直接重要。



王金平今天沒有安排公開行程，上午他在“立法院”辦公室回應時事議題。



韓粉6月1日在台北凱道辦大型活動會師造勢，外傳前花蓮縣長傅崐萁居間穿針引線，不但找了前雲林縣長張榮味家族支持，也有台中顏清標，以及串聯國民黨7位女性縣市長（台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴）公開挺韓。



王金平表示，他跟這些人都很好，這些人也沒跟他講過這件事，但每位參選人一定都會爭取各界支持，這是很自然的事，所以他不覺得意外，而會給予尊重、祝福。



王金平指出，因為現在採取的是全民調，所以現在誰支持誰，也不是那麼直接重要，況且也不是馬上就要大選，但外界也別認為是在挖他牆腳，因為每個人都可以去爭取。