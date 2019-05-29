發改委就稀土產業發展相關問題答問

中評社北京5月29日電／2019年5月20日，習近平總書記在江西贛州考察時實地調研相關稀土企業，並就推動稀土產業綠色可持續發展作出重要指示。習近平總書記的重要講話引發了社會各界對中國稀土行業發展的熱議。記者日前專訪了國家發展改革委有關負責人。



問：習近平總書記赴地方考察調研歷來是國內外輿論關注的熱點。5月20日，習近平總書記將贛州作為赴中部地區考察的第一站。請您介紹一下相關背景情況。



答：江西是中部地區的重點省份。贛州所在的贛南地區屬於原中央蘇區，是人民共和國的搖籃和蘇區精神的主要發源地，為中國革命勝利付出了巨大犧牲。但由於多種原因，贛南等原中央蘇區經濟社會發展長期以來相對滯後。習近平總書記高度重視贛南蘇區發展，多次作出重要批示指示。2012年，國務院印發《關於支持贛南等原中央蘇區振興發展的若干意見》，開啟了贛南等原中央蘇區跨越式發展的新征程。



近年來，贛南等原中央蘇區發展速度很快。但客觀地講，由於基數低、底子薄，總體經濟規模和人均水平仍然較低。特別是與全國同步全面建成小康社會目標相比，與廣大人民群眾對美好生活的向往相比，還存在一定差距。習近平總書記此次調研將贛州作為第一站，充分體現了黨中央對贛州人民的親切關懷，對加快推動贛州等革命老區高質量發展的高度重視。



問：我們注意到，這次習近平總書記到贛州考察，專門前往江西金力永磁科技股份有限公司調研，並就推動稀土產業綠色可持續發展作出重要指示。雖然稀土這個詞非常熱門，但一般人未必對此十分了解。您能介紹一下稀土產業發展的情況嗎？



答：稀土屬於不可再生資源，總共包括17種元素，通常可分為輕稀土和重稀土兩類，重稀土更具價值。稀土元素擁有優良的光電磁等物理特性，微量的稀土元素加入其他材料後，往往可以大幅提高產品的質量和性能，起到“點石成金”的作用，被譽為現代工業的“維生素”。稀土元素在冶金、石化、光學、激光、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用。特別是隨著世界科技革命和產業變革的不斷進步，稀土元素的應用範圍正在進一步拓展，其戰略價值和重要意義將更加凸顯。



我國是世界第一稀土生產大國，很多發達國家是稀土需求大國。加強稀土資源的開發利用，對中國和整個世界經濟發展都具有積極意義。贛州擁有不可比擬和無法替代的稀土資源，其中重稀土占全國的80%，門類齊全、品位優越，素有“稀土王國”的美譽，可以說稀土產業在贛州經濟社會發展中具有舉足輕重的地位。



近年來，贛州市通過整合市場資源、加大研發投入，分離冶煉技術達到國內領先水平，產業規模占到全國總量的三分之一，已成為中國重要的稀土冶煉產品生產基地及新材料產業基地，初步形成了鏈條完整、特色鮮明的稀土產業體系。2018年，贛州稀土產業規模以上企業實現主營業務收入260億元。



但同時，贛州稀土產業發展也面臨著很多挑戰。例如：企業整合進度緩慢，尚未充分發揮規模效應；企業管理能力較弱，生產仍比較散亂；綠色開發能力滯後，環保安全問題還比較突出；研發投入不足，高端產業應用有待提升等。這些問題正在通過深化改革擴大開放穩步推進解決。



問：有不少輿論認為，當前中美經貿摩擦持續升級，稀土作為中國的優勢戰略資源，可能成為中國對美反制的重要籌碼。請問您如何看待這一觀點？



答：所謂“獨柯不成樹，獨樹不成林”，在產業分工高度全球化的今天，沒有協同合作就沒有發展進步。作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展。一方面，我們堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，我們也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。我們樂見中國的稀土資源及稀土產品能夠被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。



關於中美經貿摩擦，有關部門已經多次發表嚴正聲明，我在這裡願再次重申，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。你提出稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器，我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民，都會不高興的。



（來源：新華網）