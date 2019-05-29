人民日報：美方不要低估中方反制能力

中評社北京5月29日電／人民日報29日發表文章：美方不要低估中方反制能力，內容如下：



“不願打，不怕打，不得不打”！面對美國挑起對華經貿摩擦，中國政府始終堅持原則立場。美方一次又一次宣布加征關稅，中國一次又一次不得不採取反制措施。



全世界都看到，美方手段一步步加碼，不僅上調關稅，而且試圖用盡蠻力扭曲全球供應鏈，“剝奪”牽系中國企業生存的技術產品供應，其霸道行徑令全球嘩然。美國決策圈的一些人眼中只有自己——自己的利益，自以為全能的本領，狂傲得不可一世。為了一己之私，他們在全球供應鏈上呼風喚雨，臆想著“偉大而優先”的他們可以左右一切。然而，只要是學過牛頓定律的人都懂得，作用力與反作用力總是相伴相生，而且大小相等。



隨著美國一些政客不停發出極限施壓的叫囂，人們愈加關心中國會拿出哪些“王牌”作為回應。國外不少媒體的目光投向稀土，有分析認為“中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道”。



中國是世界第一稀土生產大國，也是世界最大的稀土材料供應國，而很多發達國家是稀土需求大國。加強稀土資源的開發利用，對中國和整個世界經濟發展都具有積極意義。中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展。中國堅持稀土資源優先服務國內需要的原則，願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求，樂見本國稀土資源及稀土產品被用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。



稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器？答案並不玄奧。這是產業分工高度全球化的時代，沒有協同合作就沒有發展進步。稀土元素被譽為現代工業的“維生素”，在冶金、石化、光學、激光、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用。隨著世界科技革命和產業變革不斷進步，稀土元素的戰略價值和重要意義日益凸顯。全球市場上，稀土新材料的消費量迅速增長，無論軍事還是民用，大量產業的發展都離不開稀土資源，其中美國企業對稀土氧化物產品的需求尤其旺盛。當前，美方一些人的確在幻想“資源自立”，但美國對全球供應鏈的深度依賴是不爭的現實。來自稀土產業的美國企業界人士最近頗為不安地對媒體表示：“我們落後很多，我們什麼進展也沒有。”國際市場研究機構的數據顯示，美國是中國稀土的主要買家。事實上，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源。



毫無疑問，美方想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民決不會答應。當前美方完全高估了自己操縱全球供應鏈的能力，在自我沉醉的空歡喜中無力自知，但其清醒後注定要自打嘴巴。中國有關部門已經多次發表嚴正聲明，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！



知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。在同世界各國擴大共同利益基礎上攜手發展，才可能擁抱持久繁榮，共贏的未來才值得擁有。