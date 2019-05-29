李兆基：莫被間屋困住你夢想

李兆基（中）退任恒基地產主席後，將由兒子李家傑（左）及李家誠（右）擔任集團聯席主席及董事總經理。 中評社香港5月29日電／退休之日寄語年輕人，囑刻苦上進儲“第一桶金”。



香港文匯報報道，恒基地產（0012）主席、人稱“四叔”的李兆基昨起正式退休。1948年帶1，000元隻身由順德來港，四叔憑勤奮努力及投資眼光，成為香港第二大富豪，上市王國現市值逾5，500億元。他在退休前分享一生馳聘商場的心得，鼓勵年輕人眼光放長遠，與其擔心自己買不起樓，不如學懂理財“錢搵錢”，“致富與置業沒有直接關係，不必被一個物業困住你的夢想”。他的致富要訣是要有“本”，寄語年輕人要“吃得苦”，寧可遲婚也要努力儲到作為本錢的“第一桶金”。



本港再有超級富豪退休，現年91歲的恒地創辦人、主席李兆基也交棒第二代，他昨日於恒地股東周年大會後，正式退休湊孫。雖然喉嚨不適，不便出聲，昨日記者會他宣讀退休聲明之後，記者會全程由兩名兒子李家傑、李家誠及副主席林高演代答，不過四叔在會場派發他的“處世真言”，同時還轉發了他退休前的彭博訪問實錄，喉嚨不適無阻他再次諄諄教誨，分享對香港樓市、經濟、人生感悟及一生馳聘商場的心得。



樓價高企 要幫年輕人



香港樓價高企，年輕人置業困難，作為香港最大地產商之一，四叔對此十分認同，他認為年輕人是要幫忙的，其公司已做了不同的計劃，去幫助紓緩香港的住屋問題，包括捐地興建安老院舍和青年宿舍，利用有待重建的舊樓，加以裝修去提供過渡性房屋。這些計劃的基本原則，都是要做到“地盡其用”。他說，“我在2015年捐出土地興建青年宿舍，有機會入住的年輕人，可以以較低廉的租金解決居住問題，他們才會更容易儲錢，去發展事業或者置業，到有能力時就可以搬走，讓其他人得到同樣機會。”



年輕人與其擔心自己買不起樓，四叔認為大家不如學懂理財，增加財富：“其實致富與置業沒有直接關係，不必被一個物業困住你的夢想。若能學懂理財，量入為出，這樣財富才可以積聚。”四叔有四點提議：一，要刻苦耐勞，勤奮勉力，“吃得苦中苦，方為人上人”；二，男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎，要選擇有前景的行業；三，經濟未定，不宜早婚，因太早結婚便有家庭負擔，要養兒育女又要供書教學，難有餘錢創業；四，要努力儲“第一桶金”，要懂得“錢搵錢”，他解釋，例如由20歲起，以1萬元本金計，每月有2%利潤，每年複利計50年後就會變成4.68億元，所以有“本”是最重要的。



看好香港樓市前景



四叔依然看好香港樓市前景，一方面認為金管局及銀行對樓市的風險控制得很好，約65% 業主自住單位已全數還清按揭貸款，而本地銀行對樓宇按揭都非常謹慎，部分物業只可以提供最高到樓價50%的貸款，整體買樓的人，基本上沒有負擔能力問題；其次，香港是“福地”，因為背靠祖國，基本因素好，加上很多內地及海外企業都喜歡到本港發展，都有利寫字樓及住宅發展。他說，“所謂‘有土斯有財’，市場目前對房屋的需求仍然是非常龐大，這主要是由於利率長期偏低，加上華人都喜歡自置居所，投資偏向‘磚頭’。”但他提醒要注意樓市風險，因為樓市有起有落，亦受外圍因素影響，買樓要量力而為。



增土地供應方治本



“長遠而言，我們很支持政府繼續多推土地興建房屋，發展新界和舊區重建都很值得考慮”，四叔認為，增加土地供應是治本的方法，不同的造地方法有快亦有慢，時間都是一個考慮，當然是快好過慢，因為能加快土地供應。對那些沒有能力負擔私樓的人士，政府是應該照顧的，公屋是社會的安全網，有助社會安定繁榮。公私營兩者要取得平衡，政府要留意私人市場的房屋需求也很龐大。發展新界土地方面，要有交通、渠務等基建配套，都需要政府大力推動，以及各方面的配合，過程並不容易。