蔡當局延長馬英九吳敦義出境管制　國台辦回應

新聞發言人安峰山主持新聞發布會（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室於29日上午舉行例行新聞發布會，新聞發言人安峰山回應了蔡當局延長馬英九吳敦義出境管制，他表示，民進黨當局出於一黨一己之私，以政治理由限制兩岸人員往來和交流，打壓參與兩岸交流的台灣人士，這與台灣民眾希望加強兩岸交流的願望是背道而馳的，嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。



以下為文字實錄：



福建東南衛視記者：蔡當局近日動作頻頻，繼日前延長馬英九、吳敦義的出境管制後，加碼限制退將赴大陸活動，請問發言人對此有何評論？謝謝。



安峰山：兩岸同胞通過各種形式開展交流對話和溝通合作，為改善和發展兩岸關係、增進兩岸同胞的利益福祉發揮了重要的作用。一段時間以來，民進黨當局出於一黨一己之私，以政治理由限制兩岸人員往來和交流，打壓參與兩岸交流的台灣人士，這與台灣民眾希望加強兩岸交流的願望是背道而馳的，嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。我們願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，繼續深化與台灣各黨派、團體和各界人士的交流合作，與廣大台灣同胞一道來共同推動兩岸關係朝著正確的方向發展。



（後援記者 李娜）