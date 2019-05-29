一度擔心畢不了業　她成中國第一個寫作學博士

26歲的沈閃成為我國第一位寫作學專業博士。（圖片來源：北京青年報） 中評社北京5月29日電／距2014年4月全國首個寫作學博士點落戶武大文學院過去5年，5月25日，26歲的沈閃順利通過博士學位論文答辯，成為我國第一位寫作學專業博士。



寫作學博士的研究方向有哪些？未來的就業方向如何？



28日，沈閃接受了記者的專訪。



三年時間磨出博士論文



2014年4月，全國首個寫作學博士點落戶武大文學院，沈閃作為首位博士引人關注。沈閃介紹，寫作學博士主要有三個研究方向，包括寫作基礎理論、文體寫作學研究、中外寫作理論比較研究。至於她自己，研究的重點放在文體寫作學研究領域的非虛構寫作上，耗時三年，完成了博士論文《碰撞與呈現：新世紀中國非虛構寫作》。



為了這篇論文，沈閃除了每天泡在圖書館海量閱讀以外，還對國內外多位非虛構作家進行了大量訪談——包括著有《甲骨文》《江城》等作品的原美國駐華記者彼得·海斯勒，著有《再會，老北京》《東北游記》等作品的美國作家邁克爾·麥爾等。



“我自身條件有限，通過電子郵件聯繫他們時，彼得·海斯勒正在埃及訪問，邁克爾·麥爾則在英國旅遊，但他們都很熱情地通過電子郵件回復了我的提問。”沈閃告訴北青報記者。



此外，她還採訪了國內多位作家，如中國人民大學的梁鴻老師、知名作家阿來，還有人物傳記作家李輝 、《馬加軍調查》的作者趙瑜，以及《人民文學》的邱華棟、施戰軍老師等等。



沈閃介紹，對上述這些國內外作家的專訪文稿加起來有十萬字左右。如果沒有前期的調查，她的論文是展開不了的。畢竟她的論文做的是非虛構，所以也用非虛構的調查方式來進行。



一度擔心自己畢不了業



沈閃坦言，讀博期間壓力很大，尤其是博二期間，論文發不出，一度擔心自己畢不了業，最終還是挺了過來。“博士論文答辯，三名主要專家，兩位給了‘優秀’，一位給了‘良好’，這個成績讓答辯現場所有人都很開心。”



寫作學博士無疑也是很好的寫手。沈閃透露，自己很喜歡寫作，還獲得過武漢大學新生征文大賽二等獎，幾個博士生學妹也是如此，有的還拿過武漢大學詩歌大賽的冠軍。



值得一提的是，近年來社會對寫作學專業的畢業生需求量激增，培養高素質、高層次的寫作人才已成為國家發展的迫切需求。2007年初，武漢大學文學院著手申報寫作學專業碩士點並於年底獲批，2008年開始正式招生，專業定名為“寫作理論與實踐”。沈閃也是這個專業首個碩博連讀生。



畢業後將留在武漢高校



談到近況，沈閃表示，論文答辯通過之後，目前還在和老師溝通，對細節進行修改。



成為我國第一個寫作學博士，一些高校也向她伸出橄欖枝。不過，老家在河南商丘的沈閃決定留在武漢高校發展。



我們了解到，在武漢大學的歷史上，曾出現過許多身為作家的教授，如聞一多、蘇雪林、沈從文等，不僅對推動寫作教學的發展貢獻巨大，而且為今天的寫作研究留下了大量優秀作品。



（來源：北京青年報）