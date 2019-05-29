被孫兒集體戲弄　四叔感“過癮”

李兆基三代同堂，出席恒地聖誕聯歡晚會 中評社香港5月29日電／四叔李兆基1948年來港發展，創立恒基，收購中華煤氣及美麗華酒店，建立龐大商業王國。縱橫商海大半個世紀，昨日正式退休，他在彭博訪問實錄表示，退休後仍會繼續做董事，若有重要決策仍會參與、給予意見。除了工作，他希望日後可以有多點時間享家庭樂，與孫兒玩樂，並會繼續其慈善工作。



有11個孫 由3歲到30歲



香港文匯報報道，李兆基說：“我有11個孫，6男5女，由3歲到30歲，他們都很孝順，好錫我，我想花多點時間跟他們一起。我最享受與孫兒一齊玩樂，這讓我有返老還童、回復青春的感覺。有時候，他們‘無大無細’，集體戲弄我，欺負我。我做老闆多年都未試過，但都幾‘過癮’。我亦希望他們快些成家立室，我就有機會抱曾孫，到時我又有機會派利是。”



四叔兒子李家誠昨日亦說，爸爸退休後會多了時間享受家庭樂與孫兒女玩，好開心。恒地副主席林高演補充，四叔有兩架私人飛機，相信不會浪費。



李兆基於訪問中又闡述其慈善工作，表示要向中國古代賢人陶朱公學習“聚散之道”，“搵錢要成功，使錢要成功”，要有效率地投放資金於回報高的慈善項目，使更多人受益。深信“取諸社會，用諸社會”，資金經過循環流轉，經濟才有生機，民生亦得以改善。他說，“我給兩個兒子的訓示，就是‘賺多些，捐多些’，要做好生意，也要繼續做好慈善工作，回饋社會。”



做慈善都要“以小博大”



四叔做慈善的理念跟賺錢一樣，就是“四撥千斤”、“以小博大”，通過槓桿原理，投放一元，若能回報十元才算成功，絕不會為做慈善而亂花錢到效益不好的地方。希望做到“一傳十，十傳百”，惠及萬民，是他們堅持的原則。如“溫暖工程百萬農民培訓”計劃，至今已培訓超過100萬農民及逾1萬名鄉村醫生，達至“一人受助，全家受惠”，雖然已捐助超過4億元在這項目上，但覺得很值得。他亦損助多間院校，支持教育事業，金額數以十億元計，希望幫助年輕人。他成立的“香港培華教育基金會”主要是培育人才，至今已做了37年。