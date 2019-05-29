生態環境部：西安市涉氣環境問題突出

中評社北京5月29日電／據生態環境部網站消息，生態環境部通報了“2019－2020年藍天保衛戰 重點區域強化監督定點幫扶工作進展情況”。據了解，各工作組共發現環境問題1711個。其中，涉氣“散亂污”企業（點位）未完成整改問題25個，應淘汰燃煤鍋爐整治不到位問題61個，工業企業污染防治問題738個，排污許可制度執行問題61個，建築工地未落實“六個百分百”要求問題252個，揚塵管控問題344個，其他涉氣環境問題230個。



從近期強化監督定點幫扶情況看，西安市問題較為突出，共發現問題141個，較上一輪次增加58.4%。發現未安裝治污設施、治污設施不正常運行、未落實VOCs整治要求等工業企業污染防治問題104個，占城市問題比73.8%，主要集中在家具製作、包裝印刷、機械加工等行業。其中，藍田縣雨竹家居用品有限公司正在生產，吹塑工序未安裝VOCs收集處理設施，有機廢氣直排；臨潼區西安新美特裝飾工程設計有限公司噴漆車間正在生產，配套的VOCs光氧處理設施未開啟，活性炭及過濾棉已拆卸，有機廢氣直排；長安區瑞岳家具廠未辦理環評手續，噴漆房、打磨車間未安裝廢氣收集治理設施，粉塵等廢氣直排。



工作組檢查發現，西安市仍有6個涉氣“散亂污”企業（點位）未完成整改問題，排各城市此類問題數第一。其中，長安區陝西華達木業有限公司無任何手續，屬涉氣“散亂污”企業，噴漆工藝未安裝污染物收集治理設施，廢氣直排；蓮湖區陝西國碩機電科技有限公司屬涉氣“散亂污”企業，未落實“兩斷三清”，仍具備生產條件；藍田縣金之玉玉器加工廠屬涉氣“散亂污”企業，未落實“兩斷三清”，生產設備未拆除，仍具備生產條件。



生態環境部要求，各級地方黨委、政府要切實履行生態環境保護主體責任，高度重視，認真推進生態環境問題整改。當地生態環境部門要嚴肅查處企業環境違法行為，督促企業積極履行生態環境保護社會責任。



（來源：人民網）