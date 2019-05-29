國台辦痛批蔡當局打壓赴陸參與民主協商人士

國台辦新聞發言人安峰山主持發布會（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室於5月29日上午舉行例行新聞發布會，針對民進黨擬修改相關條例，赴大陸參與民主協商的人士或者黨派將會適用所謂的“外患罪”，安峰山表示，民進黨當局圖謀製造“一邊一國”來蓄意升高兩岸對抗，製造兩岸敵意，這種行徑阻擋不了兩岸關係滾滾向前的潮流，而他們不斷地去打壓島內主張和平統一的政黨和人士，更是損害了台灣民眾的根本利益和台灣的前途未來。



以下是文字實錄：



台灣中天電視台記者：最近民進黨當局擬修改相關條例，赴大陸參與民主協商的人士或者黨派將會適用所謂的“外患罪”，請問國台辦有何回應？中華電信等台灣業者對華為開出第一槍，稱將會停售相關新機，對此發言人有何評論？謝謝。



安峰山：您的第一個問題，我們一直表示，民主協商是推進兩岸關係和平發展的正確方向，符合兩岸民意和時代潮流。凡是有利於兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的事情，都應該積極推動。在一個中國原則基礎上，兩岸雙方各政黨和各界人士都有權利也有責任去發表意見，開展協商，通過民主協商來凝聚共識。民進黨當局圖謀製造“一邊一國”來蓄意升高兩岸對抗，製造兩岸敵意，這種行徑阻擋不了兩岸關係滾滾向前的潮流，而他們不斷地去打壓島內主張和平統一的政黨和人士，更是損害了台灣民眾的根本利益和台灣的前途未來。



安峰山：您的第二個問題，剛才我已經回答過了。



（後援記者：李娜）