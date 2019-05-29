八達嶺長城下月起網絡實名預約售票

（圖片來源：網絡） 中評社北京5月29日電／繼故宮和國家博物館之後，自6月1日起，八達嶺長城景區也將開始實施全網絡實名制預約售票，遊客可提前7天起在網上預約購票，預約購票成功後可持身份證直接入園。同時，景區還將試行單日遊客總量控制，每日最大客流量為6.5萬人次。



網絡購票



三種方式提前7天預約購票



“提前7天預約購票，掃碼購票只需1分鐘，持身份證入園更快捷。”景區相關負責人介紹，自6月1日起，景區開始實施全網絡實名制預約售票，其中包括旅遊機構團隊購票和散客購票。計劃游覽八達嶺長城的遊客，可以登錄八達嶺長城官方在線售票系統、八達嶺長城景區官網或者關注八達嶺長城景區官方微信公眾號，提前7天進行網上預約購票。使用微信購票只需1分鐘，預約購票成功的遊客可持身份證直接入園。



“開通全網絡實名制預約售票平台，一方面方便遊客快速入園，進而有效減少現場購票排隊時間；另一方面網絡門票預約量將為遊客流量控制工作提供數據支持，便於景區根據網上預約購票情況及時啟動相應預警方案，保證旅遊者能夠舒適、安全地游覽。”相關負責人表示。



據悉，八達嶺長城還將拓寬營銷渠道，與長城內外等OTA平台合作，在OTA平台銷售八達嶺長城門票。同時，將面向北京範圍內所屬的星級酒店、快捷酒店以及民宿等機構，推送全網絡實名制預約售票和限流工作消息，同時利用微信公眾號，手機短信平台等發送相關消息等方式，拓寬宣傳渠道，快速傳播預約購票消息。



便民措施



公交、S2線等將設購票二維碼



北青報記者了解到，景區還將在到達八達嶺長城的公交車、旅遊專線、市郊鐵路S2線等客源渠道上進行宣傳並布設官微二維碼，引導遊客在到達景區前完成預約購票。同時，在景區的沿線道路和明顯區域也布設了許多購票的二維碼圖標，方便遊客掃碼購票快速入園。



此外，八達嶺長城景區將在前山區域和後山區域新建兩處旅行社團隊業務自助服務大廳，一是為沒有辦理網絡購票的簽約旅行社辦理補漏業務，二是也為導游提供休息的場所。景區還在關城廣場、林場停車場、索道等重要節點設立12個綜合服務窗口和3個室外引導台，用於辦理現場換票業務、補票業務以及一些特殊需求業務，這樣多點辦理的服務方式，不僅提高了辦理速度，也能分散客流聚集的壓力。