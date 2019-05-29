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重慶理工大學原副校長張新益接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2019-05-29 13:08:57


張新益（圖片來源：網絡）
　　中評社北京5月29日電／重慶理工大學原黨委常委、副校長張新益涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。

　　張新益簡歷

　　張新益，男，漢族，1956年7月出生，重慶巴南人，大學本科文化，1975年8月參加工作，1984年5月加入中國共產黨。

　　1975.08—1978.09　四川省巴縣陶家公社知青

　　1978.09—1982.07　重慶建築工程學院城建系暖通專業學習，獲工學學士學位

　　1982.07—1985.01　重慶建築工程學院團委幹事、副書記

　　1985.01—1987.09　重慶建築工程學院團委書記

　　1987.09—1989.07　西南師範大學政治系思想政治教育專業學習，獲法學學士學位

　　1989.07—1991.09　重慶建築工程學院黨委學生工作部（政教處）副部長（副處長）

　　1991.09—1994.01　重慶建築工程學院黨委學生工作部（政教處）部長（處長）

　　1994.01—1995.12　重慶建築大學房地產管理處處長

　　1995.12—2000.07　重慶建築大學副校長

　　2000.07—2010.12　重慶市城市建設綜合開發管理辦公室主任

　　2010.12—2011.07　重慶理工大學副校長

　　2011.07—2016.07　重慶理工大學黨委常委、副校長（2011.12，評為正高級工程師）

　　2016.07　退休

　　（來源：風正巴渝）

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