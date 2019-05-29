重慶理工大學原副校長張新益接受審查調查

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中評社北京5月29日電／重慶理工大學原黨委常委、副校長張新益涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。
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|張新益（圖片來源：網絡）
張新益簡歷
張新益，男，漢族，1956年7月出生，重慶巴南人，大學本科文化，1975年8月參加工作，1984年5月加入中國共產黨。
1975.08—1978.09 四川省巴縣陶家公社知青
1978.09—1982.07 重慶建築工程學院城建系暖通專業學習，獲工學學士學位
1982.07—1985.01 重慶建築工程學院團委幹事、副書記
1985.01—1987.09 重慶建築工程學院團委書記
1987.09—1989.07 西南師範大學政治系思想政治教育專業學習，獲法學學士學位
1989.07—1991.09 重慶建築工程學院黨委學生工作部（政教處）副部長（副處長）
1991.09—1994.01 重慶建築工程學院黨委學生工作部（政教處）部長（處長）
1994.01—1995.12 重慶建築大學房地產管理處處長
1995.12—2000.07 重慶建築大學副校長
2000.07—2010.12 重慶市城市建設綜合開發管理辦公室主任
2010.12—2011.07 重慶理工大學副校長
2011.07—2016.07 重慶理工大學黨委常委、副校長（2011.12，評為正高級工程師）
2016.07 退休
（來源：風正巴渝）