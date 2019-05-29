修逃犯例｜特首：整合修例建議　數日內回應

（圖片來源：香港中通社） 中評社北京5月29日電／行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前見傳媒，她表示，香港總商會及建制派議員等都對政府修訂《逃犯條例》表示支持；對於有建設性的建議，政府將整合研究並盡快在數日內一並回應。保安局局長李家超接受傳媒專訪時表示，會很認真考慮每個建議，包括把引渡罪行的刑期門檻再提高，港人回港服刑的提議亦“值得諗”。



香港總商會高層前日與保安局局長李家超會面，討論修逃犯例內容。總商會會面後重申支持修例的基本原則，但要求當局增加三項保障措施，包括：提升移交逃犯刑期門檻至監禁七年或以上；只考慮由中央政府提出的引渡要求；以及要求行政機關和法院考慮人權和人道因素。



本周五舉行首次特別會議



林鄭月娥昨日表示，特區政府會一並考慮總商會及其他團體的意見，希望爭取在數日內作回應，並在保安事務委員會特別會議上進一步討論。她指出，保安事務委員會將在本周五（31日）舉行首次有關修例的特別會議，會上可以有理性的討論和互動，有需要時更可再加開會議；而所有會議均是公開，傳媒可以直播，社會屆時能夠知道雙方會議上的討論。



對於反對派議員致函要求她出席電視辯論，林鄭月娥說，政府已經提交條例草案到立法會，認為立法會已是一個最適合去討論、辯論及回應的地方。



林鄭：要為香港做好這件事



林鄭月娥強調，特區政府現在每天繼續解說工作，希望對這課題不明白的社會人士多看政府資料，在海外的香港經濟貿易辦事處亦會進行解說工作。她指出，稍後時間將會約見最少三至四位外國總領事，親自再向他們解說。林鄭月娥認為，外國領事的擔心是過慮，因此希望向他們解釋，讓他們對修例有更好掌握。



林鄭月娥表明，是次修例是一個鞏固法治、彰顯公義、令香港作為一個國際大都會有更全面保障的修訂，令香港不會成為一個在外地犯下嚴重罪行後來匿藏的地方。她不願意看到香港人在外地犯了嚴重罪行仍可逃之夭夭，“無論對於我個人承受多少政治上的批評，我都覺得這件事應該做，便要為香港做好這件事。”



保安局局長李家超接受有線電視新聞台專訪時表示，政府會認真考慮不同建議，讓移交的逃犯申請回港服刑是可以考慮的方向；而香港現時有法律容讓外地服刑人士回港服刑，惟相關法例不適用內地，因此要視乎香港與內地如何商討一個適當方法讓已移交的逃犯回港服刑。至於是否會考慮把引渡罪行的刑期提高至七年，李家超表示：“現在的意見普遍認為我們這個草案是針對一些較為嚴重的案件。其實我們在制定這個草案的時候，都是朝著這個方向的。我們是很認真地考慮每一個意見的。”



有建議指要增加人權保障，包括增加法庭權力及審視要求一方是否有公平審訊，李家超對此建議加入條文表示保留，強調現時修例建議針對全球所有司法管轄區，故要保持法例靈活性，按實際情況在移交協定中附加要求，惟建議並非今次修例的政策目標。按立法會程序，如提出修訂，截止日期是六月一日。



此外，除了本周五，立法會保安事務委員會亦打算在周六、下周一及周三再加開三次特別會議，連同下星期二的例會，將共有約20小時會議討論修例。保安事務委員會主席陳克勤去信委員會成員，要求他們今天下午三時前回覆是否可出席。



（來源：大公網）