蔡政府推新南向受阻　沈榮津坦承三困境

台“經濟部長”沈榮津今天赴經濟委員會列席報告並備質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 經濟委員會今天邀請台“經濟部長”沈榮津列席報告並備質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北 5月29日電（記者 倪鴻祥）“經濟部長”沈榮津今天上午在“立法院”經濟委員會表示，推動新南向政策所遭遇的困境挑戰有三個因素，一是熟悉新南向18個不同國家的狀況有其難度，二是台灣與多數新南向國家未簽署自由貿易協議（FTA），影響競爭優勢；三是面臨其他如美日韓及中國大陸的競爭。



沈榮津上午赴“立法院”經濟委員會進行“新南向政策發展機遇與困境”專題報告，提到推動新南向政策所遭遇的困境挑戰時，提出三個因素。



沈榮津表示，一是熟悉新南向18個不同國家的狀況有其難度。新南向各國的政府結構、法律和法規不同，語言、習俗、宗教也不同，台灣須更努力了解各國政府運作和社經特性，才能協助台商跨入新興市場。



二是台灣與多數新南向國家未簽署FTA。新南向許多國家已與中、日、韓等國簽有FTA，台灣目前只與新加坡及紐西蘭簽FTA，影響競爭優勢。



他強調，“經濟部”將持續爭取重要貿易夥伴洽簽FTA，另積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）等區域整合機制，協助台商掌握商機。



三是面臨其他國家競爭如日、韓甚至中國大陸已積極布局新南向，因此須思考如何面對競爭，藉由強化與第三國的合作，尋找在新南向國家的投資機會。