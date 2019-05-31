社評：封殺華為不會“讓美國再偉大起來”

特朗普若真想“讓美國再偉大起來”，不如學學華為崛起的經驗吧 中評社華盛頓5月30日電（評論員 余東暉）特朗普孜孜不倦地推銷其“讓美國再偉大起來”（Make America Great Again）的執政理念。然而特朗普政府最近針對中國通訊設備商華為公司的所作所為，卻與曾經讓美國強大和偉大的信念與原則背道而馳，終將損害美國的長遠根本利益。



美國之前所以強大和偉大，一靠開放的思維，二靠自由的理想，三靠苦幹的精神。有了這些，就能鼓勵競爭，激勵創新。競爭與創新在法治和規則之下，在相對公平的環境中，產生了巨大的財富與能量，既讓美國有了全世界信任的信譽資本，又讓美國站在道德高地對全球指點江山。那時的美國人是無比自信的。



然而，從十年前開始，金融危機、經濟低迷衝擊之下的美國人，面對北京奧運會之後強勢崛起的中國，焦慮感愈益加深，“美國衰落論”甚囂塵上。特朗普及其周圍的“鷹派”正是利用美國普通民眾在全球化浪潮中的失落感與危機感，煽動“經濟民族主義”情緒，中國首當其衝地成為了“替罪羔羊”。尤其是近兩年，美國對“中國模式”的忡忡憂心，對中國高科技彎道超車的重重疑慮，終於演化成特朗普政府強硬派蠢蠢欲動發動的“技術冷戰”，中國高科技的“領頭羊”華為便成了首要目標。