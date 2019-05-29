﻿美消費信心勝預期難撐道指

德銀面對盈利困境，股東對其股價跌至歷史低位感不滿（圖片來源：大公報） 中評社北京5月29日電／美國5月份消費者信心指數由之前的129.2點升至134.1點，超過市場預期，帶動美股假期後複市高開30點，道指初段升過百點。納斯達克指數報7688點，升51點，升幅0.67%。標準普爾500指數報2840點，升14點，升幅0.49%。惟貿易戰陰霾抑制股市升勢，道指中段由升轉跌。



昨晚早段歐股走軟，歐洲Stoxx 600指數曾跌0.2%。美國10年期國債孳息下跌4基點至2.28%，為19個月來最低。



市場憂慮意大利財赤問題，米蘭FTMIB股市指數跌1%，拖累意大利銀行類股指跌1.5%，接近四個月低位，歐元區銀行股普遍下跌約0.8%。鐵礦石價格上升，刺激礦業股報漲，必和必拓和力拓股價分別升1%及3%。



亞洲股市周二普遍造好，MSCI亞太指數升0.3%，日經225指數收市升0.37%。市場分析人士認為，中美貿易爭拗可能長期對市場情緒造成壓力；中美貿易談判停頓後，圍繞貿易戰緊張局勢打擊投資者信心，全球股市本月走軟。



德銀擬深度重組增加資本



另外，外電消息指，德意志銀行考慮增加資本的選項，作為深度重組計劃之一，其中包括研究大幅削減交易業務，並將數百億歐元的風險資產由該部門的資產負債表移除，轉入將被逐漸停業的單獨子公司內。在首季末，德銀的投銀部門帳面有2280億歐元風險加權資產，佔該行風險加權總資產三分之二。德銀面對盈利困境，股東對其股價跌至歷史低位感到不滿。



（來源：大公報）