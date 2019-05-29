﻿供應緊張需求勁　鐵礦石價五年高

中評社北京5月29日電／今年來鐵礦石價格隨著供應緊張和需求強勁而飈升，鐵礦石龍頭巴西淡水河穀（Vale SA）今年1月發生礦壩潰堤事件，導致供應量大減；巴西4月鐵礦石出口量降至1115萬噸歷史低水平，較3月及去年同期分別減少50%與57%。與此同時，中國鋼鐵生產量創紀錄，對鐵礦石需求仍然強勁，持續推高鐵礦石價格。



礦業股漲 力拓曾升4.8%



基準鐵礦石價格突破每噸100美元水平，新加坡鐵礦石6月期貨價格周二曾升1.4%至每噸106.60美元，在周一曾大漲5.1%至每噸106.08美元，6月、7月、8月的期貨合約交易全都升破每噸100美元以上。交投最活躍的價格連續第三個月上升為2017年中期以來最長升勢。鐵礦石價格飈升刺激礦業股報漲，刺激力拓集團股價升4.8%，為2008年7月來最高水平。



中國大連商品交易所鐵礦石期貨價格連續第十天創新高，周二曾升2.8%至每噸103.78美元，此為2013年來最高位。澳洲聯邦銀行分析師報告認為，中國鐵礦石港口存貨將進一步下滑，可能降至1.2億噸，考慮到這因素，可以預計鐵礦石價格在一段時間內維持在每噸100美元以上。



由於供不應求情況加劇，即使低級別鐵礦石價格亦逼近100美元。鐵含量62%進口鐵礦石高見99.86美元，急升4.6%，創5年新高。另據Mysteel Global，鐵含量58%現貨礦石曾升4.2%至每噸99.85美元，亦同創5年來最高水平，今年來升幅達到56%，超過基準材料的48%升幅。鐵礦石有不同類型，取決於礦石鐵、雜質含量及形態。



澳洲國民銀行預計今年鐵礦石平均價格為每噸86美元，並估計2020年的鐵礦石平均價格為每噸72美元。瑞銀表示，今年全球海運鐵礦石市場將面對3800萬噸的缺口，今年全年鐵礦石平均價格料為每噸90美元。



高盛亦看好鐵礦石價格前景，由於淡水河穀發生礦難事件導致產量大減，中國的需求持續增加，因而將今年鐵礦石平均價格預測上調12%至每噸91元。高盛分析師報告指出，鐵礦石價格未來數月料仍然維持在每噸100水平，生產商繼續受惠價格上升，在未來數個季度得以保持盈利增長情況。



（來源：大公報）