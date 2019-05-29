青島　一座好吃又好喝的城！

（圖片來源：人民旅遊） 中評社北京5月29日電／夏天的青島最迷人



“哈啤酒，吃蛤蜊，洗海澡”



想去這個海濱之城



過幾天這樣的生活



先說喝



先不論吃，單憑“喝”青島這座城市就足夠意思。



青島啤酒和嶗山可樂，全中國粉絲團的人數，絕不少於流量明星。



青島啤酒



原漿、精釀、鮮啤、特供……青島啤酒的花樣多到讓人眼花繚亂。



青島人的生活離不開啤酒，6、7瓶是日常的量，海量的人可以喝一整扎。



青島人很挑，他們只愛喝青島啤酒。



青島有四間啤酒廠，一廠、二廠、四廠和五廠，外地人喝不出差別，老青島一口就能分清楚。



一廠出品的酒最好，用的是德國人留下的設備，主要產高檔酒和出口酒。



二廠次之，主要生產青島純生、易拉罐、普通大綠瓶。大排檔裡桶裝原漿和鮮啤，大多是五廠生產。



在街上經常能看見有人塑料袋裡裝著啤酒，這是生啤，沒有添加任何防腐劑，直接從生產線上下來的“第一手”啤酒。



嶗山可樂



1953年出生的它，配方竟然加入了烏棗、白芷、砂仁、良姜、丁香等十多種中草藥，難怪入口有股一言難盡的甜味。



它也被稱為“飲料屆的五仁可樂”，不同省份的人能喝出不同的味道。



加中藥的可樂是青島人專屬的“朋克養生”，領先全國60年。