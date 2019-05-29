柏林動物園：兩大熊貓一年吃掉近百萬歐元

柏林動物園熊貓館（圖片來源：環球網） 中評社北京5月29日電／“兩只大熊貓每年飼料花費近百萬歐元！”據德國《柏林日報》28日報道，柏林動物園最近公布的2018年年度報告顯示，該園的兩只大熊貓——6歲的夢夢和9歲的嬌慶，是可愛的“吃貨”。它們的飼料成本占該園飼料總支出的四分之一！



報告稱，夢夢和嬌慶是動物園的超級明星。它們平均每周消耗的竹子高達641公斤，全年總數為31噸。而且，這些竹子大多需要進口，主要來自荷蘭和中國。為此，動物園每年要花費近100萬歐元購買竹子等熊貓飼料。相對而言，園內的其他動物對食物並不特別挑剔，他們的食譜包括22萬公斤草甸幹草、9.6萬公斤甜菜、2萬公斤牛肉和馬肉、4萬公斤鹹水魚、4萬公斤蘋果、1萬公斤香蕉和5000多公斤橘子等。



儘管大熊貓吃得昂貴，但它們也吸粉無數，包括柏林赫塔足球俱樂部等都是其粉絲。動物園因此也打破遊客紀錄。去年，柏林動物園吸引了350萬來自德國及世界各地的遊客。柏林動物園的捐款也不斷提升，去年獲得捐款共計660萬歐元。



德國與熊貓的緣分始於1980年。當時動物園迎來中國的兩只大熊貓——寶寶和天天。幾年之後，天天不幸因病毒感染死亡。1991年，寶寶被送到倫敦動物園“相親”，但未獲結果。1995年，柏林前市長迪普根在訪華時帶回雌性大熊貓嫣嫣。但兩只熊貓還是沒有成功繁殖出後代。2007年，嫣嫣在柏林動物園死亡。熊貓粉絲為此斥責柏林動物園管理不善。2012年夏季，34歲的寶寶也去世了，這是當時世界上年齡最大的雄性熊貓。



此後，德國動物園一直沒有熊貓。許多熊貓粉絲到柏林動物園參觀時，總會在熊貓舍旁擺放鮮花，紀念它們。2017年，在德國總理默克爾努力下，夢夢和嬌慶入住熊貓館。據稱，當時柏林動物園花費1000萬歐元修繕了新的熊貓館。兩只熊貓的租借時間為15年，柏林動物園每年繳納租金92萬歐元。



德國rbb電視台28日報道稱，夢夢和嬌慶深得柏林人的寵愛。兩只熊貓也不負眾望，在由全球30萬熊貓粉絲評出的2018年全球大熊貓獎中，夢夢獲得“年度熊貓銀獎”，動物園的熊貓館也被評為“最美麗熊貓館銀獎”。該獎旨在引起全世界對大熊貓生存問題的關注，促進對大熊貓的保護。



（來源：環球時報）