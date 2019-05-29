中評現場：民進黨前整箱雞蛋　獨派抗議升溫

民進黨中央前廣場聚集超過上百名的民眾，高舉“守護民主價值”等標語。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨29日下午召開中執會討論2020初選議案。面對初選規則可能被蔡英文陣營改變，挺賴清德的本土團體再度動員前往民進黨中央抗議，台灣幸福國家連線更準備了一整箱雞蛋暫堆在一旁。警方動員人數也較過去增加許多，現場迷漫著緊張氣氛。



民進黨主席卓榮泰昨日表達希望今天的中執會能敲定初選事宜，挺賴的獨派團體為避免初選遊戲規則被改變，下午在黨中央前廣場聚集超過上百人。他們高舉“守護民主價值”、“賴清德2020台灣“總統”等標語，高喊“堅持初選程序，程序要清不要陰”。台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、台灣幸福國家連線總召紀文清、台北藝術大學前校長楊其文、民報董事長陳永興、扁聯會、陳水扁親友會等均在現場。



在初選規則可能被改變下，29日的抗議升溫，過去多半警力僅10、20名左右維持現場秩序，不過29日警力提升至超過50名，一般能在廣場進行宣講，29日表達訴求群眾也被警方管制在最外圍。



為何會有這樣的狀況？準備了一箱雞蛋來抗議的紀文清表示，他是民進黨資深黨員，實在看不下去，不是挺賴清德而是挺制度，面對初選的危機決定挺出來，現在總總不合理的制度都是為了蔡英文。準備雞蛋不一定會發動，但對於不合理必須要有些反制。



張葉森則說，台灣是亞洲民主的燈塔，支持者也沒辦法接受，樓上中執委可以討論但不能改變規則，要尊重民意。



楊其文表示，過去跟民進黨一起打拼是一起為了民主、未來，但現在民進黨裡面很多人都只為了自己，沒有為了台灣，要求民進黨要公平公正初選，若再拖下去台灣將沒有未來。