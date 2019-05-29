手機玩多了視物模糊？當心視頻終端綜合征

（圖片來源：新華網） 中評社北京5月29日電／近年來隨著社會環境變化，視頻終端普及和工作節奏加快，視覺使用已遠超負荷，越來越多的人開始抱怨眼睛乾澀、脹痛及視物模糊等視疲勞症狀。看手機、看熒光屏時間長了以後，由於藍光的照射，或者是輻射，造成了眼睛的損害，醫學上也有一個專門的名詞——視頻終端綜合征。



工作和生活環境中的各種光線與色覺異常刺激，包括照明不足致對比度下降，照明過強致眩光和光輻射等，以及色覺搭配失調或異常等都可能出現視疲勞。最典型的就是視頻終端綜合征。視頻終端綜合征是指從事光學顯示器終端作業（包括計算機終端顯示器、陰級射線管、電視機、電子遊戲機、手機之類），所引起的一系列症候群。通常會造成眼睛不舒服，出現發紅、充血、乾澀、有異物感、分泌物多等症狀。眼睛正常情況下看電子屏幕並不會引起嚴重的眼部疾病，但是長時間盯著屏幕就有可能會引起視頻終端綜合征。



如今，刷朋友圈已經成為大眾流行姿態，但在手指滑動、雙眼不眨地刷朋友圈的同時，眼健康正在受到威脅。一項面向中小學生的調查數據顯示，51.7%的學生擁有手機，而且手機使用者年齡趨於低齡化。因此，視頻終端綜合征正面向低齡化發展。青少年由於身高限制，注視電子屏時，角膜暴露面積進一步增大，增加發生幹眼的可能性，這也正是青少年注視電腦屏幕容易出現視頻終端綜合征的原因。



青少年預防視頻終端綜合征首先需要家長的監督，嚴格控制孩子使用電腦、手機、iPad等電子產品的時間。孩子年齡越小接觸電子屏傷害越大，如果2歲至6歲兒童操作電子產品，一次不宜超過20分鐘，每天累計時間不要超過1小時。



預防視頻終端綜合征要做到以下幾點：



第一，使用手機等電子產品時，與眼睛的距離最少要有40厘米，因為瀏覽手機距離越近，對眼睛負荷越大，越容易引起視疲勞；第二，在工作一兩個小時之後，盡量讓眼睛緩衝一下，看看窗外，調節睫狀肌。第三，手機屏幕亮度越高，對眼睛損害的機會越大，因此，手機屏幕亮度應盡量調低，以看得舒服為最佳；第四，建議盡量採用俯視電腦的方法，俯視能在一定程度上預防視頻終端綜合征；第五，常吃檸檬、藍莓、果仁、動物肝臟等食品，既可增加體內的抗氧化物質，又可有效護眼；最後一招，就是勤眨眼，保持眼部濕潤。



視頻終端綜合征，很容易發展成幹眼症，而對幹眼症，則需要積極配合醫生使用人工淚液、濕房鏡等治療，嚴重者甚至需要手術治療，所以為了眼睛健康，還是盡量少用電子產品。



（來源：新華網－科普中國－科學原理一點通）