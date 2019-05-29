美眾議院提議取消“基因編輯嬰兒”禁令

中評社北京5月29日電／據美國《科學》雜誌官網近日報道，由民主黨領導的美國眾議院一個撥款小組提出議案，要求美國取消對胚胎進行編輯以創造嬰兒的禁令。不過，該草案仍在走法律程序，還存在變數。



2016年，美國財政年度開支法案禁止美國食品藥品監督管理局（FDA）考慮任何“故意創建或修改人類胚胎，從而讓其擁有一種可繼承的遺傳的臨床試驗申請”。



此外，也有禁令禁止美國國立衛生研究院（NIH）資助對人類生殖系統（精子、卵子、胚胎）進行遺傳修飾。但這樣的研究如果由私人資助，是被允許的。不過，研究人員進行臨床試驗需要獲得FDA的批准。



眾議院撥款小組委員會負責為FDA提供資金。5月23日，該委員會批准了2020年的支出法案草案，其中提到要取消這一禁令。一位民主黨助理表示：“該條款之所以被撤銷，因為它是在3年前私底下寫入法案中的，從未公開辯論過。我們認為這一條款可能會限制重要的科學研究。”



斯坦福大學生物倫理學家漢克·格裡利則指出，取消這一禁令使FDA能考慮批准一種引起較少爭議的方法——該方法結合了母親、父親和卵子捐贈者的遺傳物質，以防止胚胎遺傳母親的線粒體疾病。這種“三親胚胎”療法正在英國進行臨床試驗，並得到了美國專家的認可。



眾議院撥款農業小組委員會代表傑夫·佛坦貝利是共和黨人，他反對取消胚胎編輯禁令。佛坦貝利說：“對胚胎進行編輯將允許對個體的遺傳基因和未來後代的遺傳進行永久性修改。由於風險未知，幾乎每個國家都接受這種禁令。對這種實驗的擔憂在2018年11月之後愈演愈烈，一些科學家和生物倫理學家奔走相告，要求全球暫停人類胚胎編輯工作。”



（來源：科技日報）