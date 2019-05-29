拉美國家批評美國公司搶占網絡域名

中評社北京5月29日電／美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）公司獲得網絡域名“.amazon”的獨家使用權引發拉美國家不滿。近日，在秘魯首都利馬參加安第斯共同體峰會的秘魯總統比斯卡拉、哥倫比亞總統杜克、玻利維亞總統莫拉萊斯和厄瓜多爾總統莫雷諾發表共同聲明，表示要聯合起來，保護他們的國家免受“互聯網治理不當”帶來的影響。



互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）近日表示，由於相關國家和亞馬遜公司未能達成協議，決定在30天徵求公眾意見期結束後，繼續推進亞馬遜公司要求（域名）指定的請求。此舉意味著亞馬遜公司獨家獲得“.amazon”域名，並能夠以此域名經營線上商城。對此，拉美國家表示，在未經該地區國家同意的情況下，拒絕任何占用“amazon”或任何其他涉及地理、歷史、文化或自然名稱的企圖。



亞馬遜公司與拉美國家的域名談判僵持了7年。2012年，亞馬遜公司向ICANN申請“.amazon”域名，ICANN總部位於美國加利福尼亞州，是一家負責全球互聯網IP地址分配和域名管理等工作的非營利性國際組織。由於亞馬遜公司與亞馬孫河同名，其舉動遭到亞馬孫合作條約組織（ACTO）成員國巴西、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉、圭亞那和蘇裡南的集體反對。這8個亞馬孫河流域國家一致認為，該域名涉及地理區域名稱，與亞馬孫河流域在語義上有不可分割的聯繫，絕不應該成為一家企業的專屬物。



2013年，ICANN對亞馬遜公司的申請作出“不予受理”決定，但亞馬遜公司申請“獨立複核”。隨後，ICANN表示，ACTO成員國需要與亞馬遜公司就域名歸屬達成協議。



去年，亞馬遜公司嘗試通過經濟利益說服南美國家，承諾為巴西、秘魯等ACTO國家提供價值500萬美元的電子書設備和網絡服務，還提出允許給予各國特定的域名。然而ACTO並未向亞馬遜公司妥協。厄瓜多爾駐美國大使卡裡翁稱，ACTO不是在尋求經濟補償，該域名涉及的是主權問題。巴西外交部發表的聲明稱，巴西和其他7國將繼續本著善意原則與亞馬遜公司談判，尋求就域名爭端達成“雙方都可接受的解決方案”。



今年4月初，巴西外交部提出折中解決方案，提議亞馬遜公司與8國共享域名的管理權和使用權，以保護這一地區的文化遺產、促進地區經濟增長、幫助地區居民融入數字時代，並期望亞馬遜公司“展現高度的公共責任感以及政治和文化敏感性”。然而這一方案並未得到亞馬遜公司方面的回應。



巴西外交部此前表示，ICANN的決定違背了ACTO提出的“公共利益”訴求，巴西對亞馬遜公司獨得域名表示遺憾。秘魯、哥倫比亞、玻利維亞和厄瓜多爾4國領導人則批評稱，ICANN的決定是將私人商業利益置於國家公共政策、印第安人權利以及亞馬孫河保護之上。



（來源：人民日報）