中執會前蔡賴代表協商　面色凝重

府秘書長陳菊首度走進黨主席辦公室參與討論。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨下午中執會將繼續討論2020初選相關事宜，中執會召開之前，“總統府”秘書長陳菊，賴陣營代表、中執委、“立委”林俊憲，蔡陣營代表、前“行政院副院長”林錫耀、“立法院”黨團總召柯建銘等人都進入黨主席卓榮泰辦公室，但出來之後大家面色凝重，都不願意受訪。陳菊、卓榮泰更從另外一個門走出來，直接進到中執會會議室。



相較上次中執會直播，今天會中決定不直播。



過去幾次中執會、中常會，雖然陳菊都有出席，但陳菊今天是首度進到黨主席辦公室參與討論。柯建銘、秘書長羅文嘉則是在媒體下樓訪問前，就已經進到主席辦公室。林俊憲、陳菊、林錫耀也接著進到主席辦公室，但林錫耀先出來，陳菊、柯建銘、林俊憲最後才出來，陳菊進入辦公室約25分鐘。



陳菊進到主席辦公室前，媒體追問，今天是否一定要定案？菊姊可以聊一下？今天會圓滿？會不會擔憂？陳菊則不願多說，只有說謝謝。



林錫耀進入主席辦公室約10分鐘出來，他受訪說，他先出來，讓他們繼續談，“我的部份已經清楚說明”，我們堅持要納入無黨籍台北市長柯文哲進行民調，手機部分要佔一半比例，大家都回到怎麼做最合理去討論。這對黨是最大的利益，中執會就是解決黨內爭議，希望今天中執委都可以發揮智慧做出最好決定。

