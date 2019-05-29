藍議員邀61到凱道挺韓？柯：回去看行程

柯文哲一開始還搞不清楚6月1日是禮拜幾。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）針對韓粉發起的61“挺韓大會師”，無黨籍台北市長柯文哲29日在台北市議會備詢時，被中國國民黨市議員王鴻薇問到會不會到場？柯文哲一開始還搞不清楚6月1日是禮拜幾，待王回應是禮拜六後，柯舉起雙手，左手攤平、右手做翻書狀說，他要回去看看行程，通常他都在晚上才看隔天有什麼樣的行程。



柯文哲29日下午率台北市政府官員赴台北市議會接受市議員們的市政總質詢，擔任61挺韓大會師造勢活動主持人的王鴻薇率先問到，柯市長知不知道6月1日在凱道前的挺韓大會師？柯文哲說，台北市一年有近千場陳抗⋯⋯王鴻薇打斷說，61不是陳抗。柯才改口笑說，對啦、對啦，嘉年華會。



王鴻薇接著問，柯市長過去跟中國國民黨高雄市長韓國瑜十分友好，當天會不會到凱道探望韓？柯則回應，他要回去看看行程，通常他都在晚上才看隔天有什麼樣的行程。



至於從2018選舉時，韓國瑜每場造勢活動都有不少攤販“緊緊相隨”，也讓挺韓大將杏仁哥等人爆紅，61在凱道的挺韓大會師，到底能不能設攤販？站在柯文哲身邊的台北市警察局長陳嘉昌則代為回應說，因凱道過往都不能設攤販，因此6月1日在凱道的活動，比照辦理不能設攤販。