港台富二代組團訪韓國瑜　金光閃閃

韓國瑜今天下午在高雄鳳山行政中心會見“台港青年交流考察團”,左為連戰次子連勝武。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月29日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日下午接待大有來頭的“台港青年交流考察團”，國民黨前主席連戰之子連勝武領軍，團員包括霍英東基金會副總裁霍啟山、高峰集團主席吳傑莊、太平洋資本策劃公司投資總監蔡德昇、宏利金融公司區域總監龍子明、金城營造集團執行董事王紹基等35人。此外，蔣家第四代蔣友松也隨團出席，堪稱是台港貴公子交流團。



韓國瑜抵達現場先跟訪賓握手致意，連勝武表示，當前國際局勢變化飛快，兩岸關係也不穩定，韓國瑜在高雄表現亮眼，因此很多港台青年朋友希望組團赴高雄考察。



韓國瑜表示，今年1至4月赴高雄考察的經貿團已經超過110團，這個數字遠遠超過去年高雄市政府的考察數量。高雄土地面積大於台北及香港，但它的基期很低，高雄擁有最好的海港，最勤奮的人民，以及薪資不算太高的勞力。南台灣的生命力還沒被完全發揮。



韓國瑜現場也問隨行的團員有哪些人從未來過高雄？包括霍啟山也微笑舉手！韓說，去年開始全球開始關注高雄，這是高雄很好的一個契機，他相信台灣人的創意跟勤奮非常正向，台港之間青年若能多多交流，絕對是好事。



韓也強調，高雄市政府今年10月1日將成立青年局，未來的青年局長就坐在我旁邊，青年局除協助青年就業之外，重要的是創業，這一部分台港可以好好合作交流，高雄市會服務大家。



韓國瑜展現魅力跟台港青年考察團互動，席間大家紛紛拿出手機捕抓韓國瑜講話神情，不少香港、廣東的年輕實業家也被圈粉。



連勝武及蔣友松會前接受媒體聯訪也表示，希望台港青年能夠多多交流，這次來高雄就是希望了解高雄的環境。



媒體追問連勝武，父親是否看好韓國瑜？



連勝武愣了一下笑說，自己很久沒看到父親，沒跟他住在一起，他應該看好每個人吧。