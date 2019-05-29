游盈隆現身民進黨樓下挺賴　籲勿搞詐賭

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨29日下午召開中執會討論2020初選相關議案。挺賴清德的獨派社團動員上百人聚集在民進黨中央前廣場，台灣民意基金會董事長游盈隆、民進黨“立委”葉宜津都出席此活動。葉宜津表示，她今天來就是要求公平初選。游盈隆則說，不反對蔡英文出來，但反對中執委改變遊戲規則，沒有民主就沒有團結，公平公正的初選誰出來就支持誰。



台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、“台灣幸福國家連線”總召紀文清、台北藝術大學前校長楊其文、民報董事長陳永興等人都現身現場。



葉宜津在爭取黨內“立委”提名時，曾掛出支持賴清德，“立委”疼惜葉宜津”的布條，被視為挺賴勢力，但初選落敗。29日葉宜津現身民進黨中央，不過僅向群眾發表今天來到這裡就是為了公平的初選，這樣的要求合情合理，發表完後隨即離開現場。



游盈隆則是繼上周到場聲援後再度出現在抗議初選可能被改變的場合。游盈隆表示，蔡英文的英派中執委提案手機納入民調，對比民調納入無黨籍台北市長柯文哲，但柯文哲都還不知道會不會出來，也不是政黨代表為何要納入。游盈隆強調，要修改遊戲規則才願意比，“這不是擲歹筊什麼才是擲歹筊”，民進黨不能擲歹茭（閩南語，意指詐賭）。



游盈隆還說，改變制度只為了一個人他沒辦法接受，這也是我們今天來到這裡的原因，他不反對蔡英文出來，但反對中執委改變遊戲規則，沒有民主就沒有團結，透過公平公正的初選，誰出線就支持誰，才有機會贏得2020大選。