韓國瑜最後呼籲　言行不當公務人員懸崖勒馬

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）有關2014年高雄市氣爆案後，一份關於榮化的抵押權新台幣23億5千萬元公文，被高雄市政府前朝官員藏匿未交給韓國瑜市府，而遭到媒體爆料出來後，中國國民黨韓國瑜29日出席“高雄鳳荔季荔刻旺藝夏活動記者會”時表示，所有案情將交給經濟發展局來對外說明，若有違法之虞就會移送法辦。韓也強調，少數言行不當的公務人員，最好立刻懸崖勒馬，這是最後一次鄭重呼籲了。



韓國瑜受訪時表示，經發局會對外說明，有關前朝秘書拿走公文而且沒有經過報備，為什麼要拿走的原因等等，經發局等一下會正式對外統一說明，而經發局說明完畢後，有違法之虞，當然要移送法辦。而韓國瑜說完之後，不管媒體追問公文內容一事，韓國瑜都強調會由經發局說明。



媒體另外問“有清潔隊員上班摸魚被徵信爆料，會採取什麼動作嗎？”



韓國瑜說，再度呼籲高雄市公務人員認真工作重視本分，高雄市現在一舉一動，所有作為都被個方面關切，大家應該認真工作謹守本分，若有摸魚啊，行為操守不好等等，一定要懸崖勒馬，該個案會請環保局專案調查。



媒體問“擔心還有很多未爆彈？”



韓國瑜表示，市府本著勿枉勿縱，期待也瞭解大多數公務員都是奉公守法非常優秀的，有少數言行不當，希望立刻懸崖勒馬，不要再走下去，因為市府態度非常清楚，凡是有不法的，身為市長一定會移送法辦，這一點是最後一次鄭重來呼籲大家了。

