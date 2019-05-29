各方博弈歐委會新主席人選

5月28日，法國總統馬克龍抵達位於比利時布魯塞爾的歐盟總部。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月29日電／在5年一次的歐洲議會選舉結束兩天後，歐盟各國領導人28日晚齊聚布魯塞爾舉行非正式晚宴，就歐盟機構領導人換屆展開磋商。



哪些人會接任歐盟各大機構領導職務，尤其是誰來接替容克擔任最為關鍵的歐盟委員會（歐委會）主席一職備受關注。由於歐盟相關規定並不清晰，各政治力量的利益訴求各不相同，究竟誰能“接班”頗具懸念。



程序之爭



歐委會是歐盟的行政機構，也是歐盟各機構裡唯一有權提出法律草案的機構，其主席相當於歐盟的“政府首腦”。按照規定，歐委會主席人選須由歐洲理事會提名，再經歐洲議會投票通過。也就是說，歐委會主席人選需要得到歐洲理事會和歐洲議會雙方的接受才行。



然而，歐洲理事會由28個成員國的領導人組成，歐洲議會由歐盟選民直接投票產生，兩者之間沒有誰必須服從誰的關係。這意味著歐委會主席的最終人選只能經過博弈和妥協後產生。



同時，歐委會主席產生的程序也沒有明確規定。2009年生效、具有歐盟憲法地位的《里斯本條約》中僅模糊規定，歐洲理事會提名時需要考慮到歐洲議會的選舉結果並經過適當的磋商。



在2014年歐盟領導機構換屆時，歐委會主席人選是通過所謂“領銜候選人”制產生的。當時，歐洲議會各大黨團都推出自己的“領銜候選人”。最終，最大黨團人民黨黨團推出的“領銜候選人”容克被歐洲理事會提名為歐委會主席人選，經過歐洲議會投票通過後任職。但上述程序並未成為歐洲各界的共識或正式寫入法律，僅是一個具有參考價值的“先例”。



近年來，以法國總統馬克龍為代表的多位歐盟成員國領導人對“領銜候選人”制提出異議，表示不應再遵循2014年的程序。有分析人士指出，他們既擔心這會使歐委會主席人選的決定權事實上“旁落”歐洲議會，也想在具體人選上為自己國家爭取利益。



但歐洲議會各大黨團堅持認為，“領銜候選人”制應當得到繼續執行。許多黨團在此次歐洲議會選舉前就推出了自己的“領銜候選人”。就在28日當天，各大黨團搶在歐盟領導人非正式晚宴前召開會議並發表聲明，重申對“領銜候選人”制的支持。



花落誰家



目前，歐委會新主席的熱門人選主要有歐洲議會第一大黨團人民黨黨團“領銜候選人”韋伯、第二大黨團社會黨黨團“領銜候選人”蒂默曼斯、第三大黨團歐洲自由民主聯盟候選人韋斯塔格，以及歐盟“脫歐”談判首席代表巴尼耶、荷蘭首相呂特等。



倘若2014年的“領銜候選人”制能夠得到完全複制，那麼最有希望的顯然是韋伯。但即便如此，韋伯要想接替容克依然面臨重重挑戰。



首先，法國方面不贊成。儘管德國總理默克爾已明確表示支持韋伯，但法國總統馬克龍在面對媒體時一連提出了3個人選，卻唯獨不提韋伯的名字。他曾明確表示歐委會主席人選應有充分的“經驗”和“可信度”，而韋伯未在歐盟或成員國層面擔任過要職。同時，韋伯來自德國，法德同為歐盟重要國家，法國也不太願意接受一個德國人擔任歐委會主席。



其次，人民黨黨團在今年歐洲議會選舉中所獲席位數相較2014年下降，要得到過半數議員支持難度不小。



蒂默曼斯曾任荷蘭外交大臣，是現任歐委會第一副主席。他雖然得到法國、西班牙和瑞典支持，但畢竟只是第二大黨團的“領銜候選人”，且因在歐盟內部事務上對匈牙利、波蘭等成員國態度強硬而“結怨”不少。



丹麥人韋斯塔格現任歐委會分管競爭事務的委員，是第三大黨團推出的候選人之一。相比眾多男性候選人，她作為少有的女性候選人擁有一定性別優勢。



此外，巴尼耶和呂特也有相當競爭力。但由於他們都不在歐洲議會各大黨團推出的候選人序列，因此即使得到歐洲理事會支持，能否在歐洲議會的投票中通過也未可知。此外，未來還會不會有“黑馬”殺出也很難說。



除歐委會主席一職外，今年面臨更迭的歐盟機構領導職務還包括歐洲理事會主席、歐洲議會議長、歐洲中央銀行行長等。歐盟各國、各方政治勢力在博弈過程中會否策略性地“田忌賽馬”，以個別職務的“妥協”換取其他職務的“上位”也是後期看點。



歐洲理事會主席圖斯克在28日晚宴結束後會見記者時說，晚宴討論的是歐盟機構領導人換屆的程序，而非具體人選，希望這一程序能夠在6月變得更為清晰。



（來源：新華網）