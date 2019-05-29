港台貴公子來訪　韓國瑜盼多來高雄投資

高雄市長韓國瑜與港台青年領袖台灣考察團成員合影。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月29日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜下午在鳳山行政中心會晤35名來自台灣、香港及廣東等地組成的青年領袖菁英。期待台港青年能手牽手、肩並肩，一起發光發熱。韓會中大力推介高雄，更期待港台年輕企業家能考慮投資高雄，創造在地機會。



韓國瑜下午接待大有來頭的“台港青年交流考察團”，該團由國民黨前主席連戰之子連勝武領軍，團員包括霍英東基金會副總裁霍啟山、高峰集團主席吳傑莊、太平洋資本策劃公司投資總監蔡德昇、宏利金融公司區域總監龍子明、金城營造集團執行董事王紹基等。此外，蔣家第四代蔣友松也隨團出席，資料中連勝武的頭銜是「長工」，堪稱是台港貴公子交流團。



連勝武，當前國際與兩岸形勢變化快速，在此情況下，青年朋友的交往就會變得非常重要。大家彼此熟悉，在友好基礎上交流交往，在這種軌跡上前進，對所有同胞都是有利之事，也是這次舉辦活動的原因。



韓國瑜會中大力推銷高雄表示，南台灣已沈睡太久，很多還沒被開發，香港朋友可能不理解，高雄土地佔台灣12分之1、台灣每9人有1人是高雄人，高雄將近278萬人口。山海河港的地理是整個南台灣最大的城市，高雄港也是最棒的天然港，高雄過去有這麼好條件，但相對應發展並沒有顯現出來。



韓國瑜說，南台灣未來若趁勢崛起，台灣經濟版圖及被關注度，南台灣在心裡都會產生微妙變化。去年10月迄今高雄被全世界的關注度，應該是全台22縣市中最高的，這是從來沒有過的。現在高雄投資基期低，食衣住行育樂基期低、經濟所得低，而且勞動力薪水也低，長期沒有被發展出來，它拉起來的速度一定很快，如果各位有興趣可以來。



韓國瑜也強調，今年1至4月份赴高雄投資考察的團體已有110團以上，但去年全年僅來90幾團，這是很驚人的數字。各種餐廳、夜市、住房一直在成長，目前保守預估成長了19、20%。



韓國瑜說，未來青年局除照顧青年住房、青年農民等，還要協助青年就業與創業。青年人要就業，必須仰賴外部投資。現在高雄服務業人口佔60%，但產值只佔45%，每一位服務人員生產力僅達到0.75，代表低階較多、高附加價值較少。這數字告訴我們未來有很多投資機會。



韓國瑜說，青年朋友是“國家”社會未來的希望，如果他們得不到幫助，例如資金、法律、盟友，青年創業就會變得非常辛苦。因此青年局未來會大力輔導青年創業。這需要香港青年多多跟我們交流。



對於台港青年組織赴高雄參訪，韓國瑜表達感謝與歡迎，也希望港台青年多多交流。未來我們會組織高雄子弟跟大家交流，看能否肩並肩、手牽手，一起發光發熱。



這次港台青年領袖台灣考察團囊括香港青年聯會、香港菁英會、香港廣東青年總會等共同協辦，35名台港企業領袖菁英將在台訪問4天，除拜訪地方政府外，也實際了解台灣現狀，增進兩岸關係與台港年輕企業家的友誼。