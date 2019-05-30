中評現場：王毅與古巴外長舉行會談

中國國務委員兼外交部長王毅29日在北京與古巴外長羅德里格斯舉行會談（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京5月30日電（記者 徐夢溪）中國國務委員兼外交部長王毅29日在北京與古巴外長羅德里格斯舉行會談。



王毅表示，中國和古巴都是社會主義國家，中古友誼擁有堅實政治基礎，經歷國際風雲變幻考驗。中方將繼續堅定不移支持古巴的社會主義事業，堅定不移深化中古各領域合作。面對複雜多變的國際形勢，中古應加強戰略溝通，深化戰略合作，捍衛社會主義事業，維護正當合理利益，並為促進地區的和平與發展做出貢獻。



王毅表示，去年迪亞斯-卡內爾主席訪華，習近平主席同他舉行富有成果的會談，共同擘畫中古關係發展藍圖。中方願同古方一道落實好兩國元首共識，密切各層級交往，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互支持，以共建“一帶一路”為契機，深化貿易、新能源、農業、旅遊、生物制藥、網絡電信等領域合作，加強國際事務中的協調配合，並積極開展社會主義建設和治國治黨理政經驗交流。



王毅指出，單邊主義和霸凌行徑違背時代發展潮流，違反國際關係基本準則，不可能持久，也不可能得到支持。中古應同各國一道，維護聯合國憲章的宗旨和原則，抵制單邊主義和保護主義。中方將一如既往支持古巴反對外來干涉和封鎖的正義鬥爭。



羅德里格斯表示，古中傳統友好歷經考驗，牢不可破。古巴高度重視中國的國際地位和影響，讚賞中國為維護世界和平穩定，促進世界多極化，加強全球治理髮揮的建設性作用。古巴始終把發展對華關係擺在外交全局的優先和特殊位置，衷心感謝中方長期來對古正義事業的支持及對古發展建設的幫助。古巴堅定奉行一個中國原則，譴責任何國家干涉中國內政。古巴祝賀中國科技發展進步，反對任何針對中國科技企業的制裁措施和歧視性做法。古中應共同反對單邊主義和保護主義，捍衛多邊主義和發展中國家權益。



羅德里格斯表示，古方願同中方一道落實好兩國元首重要共識，密切高層交往，積極開展共建“一帶一路”合作，提升經貿、醫療、旅遊、生物制藥等領域務實合作，加強在國際事務中的溝通協作。中國是古巴進行社會主義建設的榜樣，古方重視並學習習近平新時代中國特色社會主義思想，願同中方加強交流，共同推動社會主義事業的發展進步。

