中巴外長會談達成四點共識 共建一带一路

中國國務委員兼外交部長王毅在與古巴外長羅德里格斯舉行會談後共見記者時介紹了雙方會談達成的共識（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京5月30日電（記者 徐夢溪）中國國務委員兼外交部長王毅29日在北京與古巴外長羅德里格斯舉行會談後共見記者時介紹了雙方會談達成的共識。



王毅表示，今年是新中國成立70周年，也是古巴革命勝利60周年。中古兩國都是社會主義國家，我們各自的發展振興都處於關鍵的歷史時期。明年我們還將迎來兩國建交60周年，中古關係也站在一個新的歷史起點上。



古巴是西半球第一個同新中國建交的國家。60年來，無論國際和地區風雲如何變幻，兩國始終根據國際關係基本準則相互理解、相互支持，既做好朋友，又是好同志、好兄弟；始終堅定支持對方走符合本國國情發展道路，支持對方維護自身主權、獨立和領土完整；始終攜手捍衛公平正義，在世界上主持公道。兩國的互信和友誼歷經考驗，堅如磐石，牢不可破。



我們一致同意，要加緊落實去年習近平主席同迪亞斯-卡內爾主席會面達成的重要共識，加強戰略溝通協調，推進各領域友好往來，把兩國傳統友誼代代傳承下去。



我們一致認為，中古務實合作領域廣泛，潛力很大。中方願同古方推進新能源、旅遊、生物制藥等重點領域合作，歡迎古巴積極參與共建“一帶一路”，共商合作，共享成果。中國希望並且相信，古巴的社會主義事業一定會戰勝各種困難，不斷取得新的成就。



我們一致認為，目前單邊主義肆虐，霸凌行徑橫行，國際良知和國際法制遭到嚴重衝擊。得道多助，失道寡助。我們願同各國一道，維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，維護發展中國家的正當權益。動輒對他國實施單邊制裁和長臂管轄不得人心，不可持續。古巴捍衛國家主權、反對外來干涉的鬥爭是正義的，中方將繼續堅定地站在古巴人民一邊。



我們就委內瑞拉問題交換了看法，一致認為委內瑞拉問題只能由委朝野通過協商對話，以和平方式自主解決，這不僅符合委全體人民的共同利益，也是在捍衛不干涉內政這一國際關係的基本準則。中古兩國將與地區國家和國際社會加強溝通，繼續為解決委問題發揮建設性作用。

