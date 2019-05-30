中評現場：汪洋贊郁慕明旗幟鮮明

汪洋與郁慕明親切握手（中評社 林艶攝） 中評社北京5月30日電（記者 林艶）中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋5月29日在北京人民大會堂會見了新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團。汪洋表示，追求國家統一是民族大義，是海峽兩岸每位中國人義不容辭的責任。台海形勢越是複雜嚴峻，前進道路上越是碰到艱難險阻，越能凸顯堅守民族大義的價值所在。



汪洋對郁慕明一行的到來表示熱烈的歡迎，會前分別與代表團成員一一握手。汪洋對郁慕明等多年來旗幟鮮明堅持一個中國原則、堅決反對“台獨”、積極謀求國家統一表示高度讚賞。他指出，追求國家統一是民族大義，是海峽兩岸每位中國人義不容辭的責任。台海形勢越是複雜嚴峻，前進道路上越是碰到艱難險阻，越能凸顯堅守民族大義的價值所在。在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，我們願意同台灣的黨派、團體和人士開展形式多樣的對話協商，就和平統一、“一國兩制”聚同化異、積累共識。我們將積極推動落實協商中達成的共識，深化兩岸交流合作和融合發展，促進惠台政策加力增效，支持台灣青年來大陸求學生活、幹事創業，讓更多台灣同胞在親眼所見、親身參與中了解大陸發展變化，提升民族復興認同感和參與感。



郁慕明表示，兩岸從來就同屬一個中國，希望兩岸攜手合作豐富實踐，促進兩岸同胞心靈契合，強化同屬一個中國、追求和平統一的認同與責任，早日實現中華民族偉大復興。



國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐等出席了會見活動。



據國台辦新聞發言人安峰山在昨日例行記者會上介紹，5月24日到30日，新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率台灣各界人士代表團先後到訪廣東、上海、江蘇和北京等地，廣東省委書記李希、上海市委書記李強、江蘇省省長吳政隆分別會見了郁慕明一行。郁慕明一行還拜謁了廣州黃花崗七十二烈士墓、南京中山陵，參觀了部分台企和台青創業基地，與台生台商座談交流，了解兩岸經濟合作及台胞在當地的工作生活和學習情況。29日上午，兩岸各界人士在京圍繞兩岸關係與民族復興的相關話題開展對話協商，深入交換了意見。