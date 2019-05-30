張建宗：對特首不信任動議不合理不公允

香港特區政府政務司司長張建宗 中評社香港5月30日電（記者 張心怡）昨日，民主黨議員尹兆堅在立法會會議上藉由修例一事提出對行政長官林鄭月娥的不信任動議。政務司司長張建宗就此回應指出，行政長官自上任以來，在推動經濟和改善民生方面做了大量務實的工作，成績有目共睹，動議基於對個別政策建議的意見或誤解，肆意批評行政長官，既不合理，也不公允，是無必要的政治表態。他亦強調，修訂《逃犯條例》完全無政治目的，更非政治任務。



張建宗指出，根據《基本法》，行政長官在香港特別行政區有獨特的憲制地位。在過去近兩年的時間，行政長官竭力以行動落實這些承諾，無畏無懼，不偏不倚地依法處理任何衝擊國家主權、安全、發展利益的行為，同時捍衛香港特區的法治和司法獨立，維護香港特區的核心價值、人權自由，促進香港在國際整體發展上的角色，確保“一國兩制”在香港全面、貫徹執行；亦充分善用“一國”之本，“兩制”之利的獨特優勢，發展經濟和社會，改善民生。



“行政長官在她上任至今發表的兩份《施政報告》，提出了一共近五百項政策措施，涵蓋多個範疇，包括優化管治、房屋與土地供應、發展多元經濟、改善民生、培育人才、建設宜居城市和與青年同行等，反映她服務香港的熱誠、決心和魄力。而在行政長官的領導下，我們也在多個範疇取得階段性豐碩的成果。”張建宗說。



毛孟靜議員提出的議案修正案中指出《逃犯條例》罔顧港人憂慮，協助另一個司法管轄區打壓異己。對此張建宗表示，這是完全失實的指控，也完全歪曲條例草案的目的和內容。張建宗指出，修訂《逃犯條例》完全無政治目的，更非政治任務。修例主要是要處理兩個現實問題：第一，2018年初在台灣發生一宗涉及一名港人涉嫌謀殺另一名港人然後回港的殺人案；第二，堵塞香港刑事司法互助及移交逃犯機制的漏洞，以確保犯了嚴重罪行的人，不可以逃避法律責任，保障本港市民和社會整體的安全。



張建宗說，現時《逃犯條例》已有個案形式移交的機制，只是礙於該機制有實際操作上的困難，所以在過去近22年一直未曾動用過。建議的個案移交安排，絕非為某一個別司法管轄區度身訂造，而是針對所有未與香港簽訂長期協議的百多個司法管轄區，在有需要時，有一個有效的法律基礎處理移交要求。更重要的是，草案所針對的人，都是犯了嚴重刑事罪行的罪犯，並非普通奉公守法的市民。