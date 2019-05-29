中評鏡頭：韓國瑜問誰沒來過高雄？霍啟山舉手

霍啟山很誠實的舉手表示，自己是第一次來到高雄，旁邊的蔣友松也笑的開心。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月29日電（記者 高易伸）中國國民黨前主席連戰次子連勝武29日率台港青年菁英領袖考察團赴高雄跟市長韓國瑜相見歡，該團平均年齡不高，但各個大有來頭，包括蔣介石第四代蔣友松、霍英東基金會副總裁霍啟山等人。韓國瑜一開場就先詢問這些青年企業家，有誰沒來過高雄的，能不能舉個手讓我知道一下。霍啟山很誠實的笑著舉手。韓看了看說，大概有10來位呢！



台灣媒體較不熟悉香港貴公子，多數圍繞採訪連勝武及蔣友松。在香港赫赫有名的霍啟山樂得跟身旁的蔣友松說說笑笑。



霍啟山爺爺是香港富豪霍英東，父親是霍英東長子霍震霆，母親為朱玲玲，哥哥霍啟剛、弟弟霍啟仁，算是富三代。



連勝武、蔣友松今天都很低調，甚至沒有把工作的職銜寫在訪問團的資料中。



根據維基百科，連勝武目前是鑫鑫資本公司董事長、中盛資本管理執行董事、天津中銀中盛股權投資管理有限公司執行董事、永豐金證券董事。連勝文參選臺北市長後接手永豐商業銀行董事與連家旗下的富仁投資公司董事長。在今天的參訪資料中，連勝武只寫“長工”。



蔣友松之父是蔣經國長子蔣孝文，為蔣經國嫡長孫。他是台灣寶典投資集團董事、華典投資開發公司董事長兼執行長，在加州舊金山、洛杉磯從事金融、風險投資，但在參訪資料中只寫“中正文教基金會董事”。

