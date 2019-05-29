藍議員促儘早宣布參選別為難綠　柯呵呵笑

台北市長柯文哲在市議會進行市政總質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨中執會29日下午拍板將無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜納入民調。國民黨市議員王鴻薇則在台北市議會質詢時問，當初民進黨初選要不要納入柯文哲民調吵到快分裂，要不要提早宣布，不要讓人家為難？柯文哲聞言則幸災樂禍樂笑道，讓他們為難這樣很好，不是嗎？大家平常心嘛。



柯文哲29日下午率台北市政府官員赴台北市議會接受市議員們的市政總質詢，王鴻薇質詢時問道，民進黨內初選對於要不要納入柯文哲做民調，吵到快要分裂，人家很痛苦，要不要提早宣布要不要參選，讓蔡英文與前“行政院長”賴清德不要那麼為難？



柯文哲幸災樂禍地笑道，到時候再講嘛，讓他們為難這樣很好，不是嗎？他很慶幸他不是民進黨的。他就說過，登記的時候有去登記就有選，沒去登記就沒有選，大家平常心嘛，台灣搞成這樣的局面，這不是正常“國家”該有的現象，他是在不正常的“國家”當中，盡力想保持正常。



去年競選台北市“立委”補選的國民黨市議員陳炳甫則挖出同樣競爭補選的白色力量代表、柯文哲愛將陳思宇曾批評過他帶職參選的話，反問柯文哲2020要參選的話要不要辭職？柯文哲打太極說，再講嘛，如果他在選舉時，除了被批評帶職參選，其他都沒有被人批評，那他真的是太厲害了，不過到時候再講，他都還沒決定。