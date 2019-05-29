﻿泰擬征旅遊稅　每人不超過25元

泰國政府正研究對訪泰的外國旅客徵收旅遊稅（圖片來源：中國旅遊新聞網） 中評社北京5月29日電／綜合《曼谷郵報》及中央社報道：泰國政府正研究對訪泰的外國旅客徵收旅遊稅，預計半年後上路，每人費用不會超過100泰銖（約25港元）。這筆錢將用於旅客的醫療保險，也將用於改善景點設施。



泰國《國家旅遊政策法》22日生效，賦予旅遊和體育部制定旅遊發展策略以及制訂確保旅客安全措施的權力。旅遊和體育部常務次長觸.特拉楚（Chote Trachu）日前表示，其部門正和那雷順大學、保險監理委員會討論徵收旅遊稅的方式，大概要進行半年，主要討論應該徵收多少錢及如何徵收，最後定案前會再和旅遊業者討論。



去年有3800萬外國旅客人次造訪泰國，為泰國帶來了2兆泰銖（約4940億港元）旅遊收入。觸.特拉楚表示，會盡可能把對旅遊業的衝擊降到最低，根據初步規劃，每個旅客徵收不會超過100泰銖，以3800萬旅客人次來計算，可徵收到38億泰銖（約9.4億港元）。不過，觸.特拉楚並沒有說明已自行買好保險的旅客是否可以排除。



泰國《新新聞報》引述旅遊和體育部長威拉薩.穀素拉報道指，泰國每年平均需花費3億泰銖（約7410萬港元）在旅客的健康醫療，甚至運送屍體的費用上，徵收旅遊稅的措施上路後，泰國政府將利用這筆錢幫遊客買保險，從而避免動用泰國人的稅收。



（來源：大公報）