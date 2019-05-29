﻿川崎治安差如ISIS　日安全神話破滅

日本川崎市28日發生隨機殺人事件，圖為救援人員在案發地幫助傷者（圖片來源：美聯社） 中評社北京5月29日電／據中央社報道：日本人一向放心讓孩子獨自上下學，憑藉的是對社會安全的信任，28日發生的學童受襲事件，日本學者評價為“日本社會安全神話破滅的象徵性事件”，並呼籲家長考量是否接送小孩上下學。



2001年6月的大阪教育大學附屬池田小學的兒童遭殺傷事件等發生後，各校都強化校園安全，地區居民及家長會等，也都增加在小孩上下學路徑的保護。但日本近年來隨機殺人事件仍無法杜絕，最為慘重的是2016年發生在神奈川縣一所殘疾人福利院，施襲者稱希望世界上不再有殘疾人，殺死19人並造成27人輕重傷，警方當時表示，這是日本自二次大戰後最慘重的大規模殺人事件。



而此次殺人事件的案發地川崎市，治安差已經不是一天兩天，當地因為有賭馬場，加上聲色場所多、進出分子複雜，也讓犯罪率居高不下。



2015年2月，一名13歲的男學生遭人暴力殺害，警方指受害人從外地轉學到川崎後，被迫加入不良團體，想要退出也被威脅，最後遭到另外兩名少年殘忍殺害。



此事過後川崎市在日本人眼中成了極端組織伊斯蘭國（ISIS）一樣的地區，還被揶揄成“川崎國”。



大阪教育大學教育學系副教授小崎恭弘認為，在類似的案件中，要靠孩童自己保護自身安全是不可能的事。他續指，美國等國的小學生也都由家長接送上下學，這次的隨機殺人事件可說是日本社會安全神話破滅的象徵性事件，必須考慮父母接送等方式來應對這樣的現狀。



（來源：大公報）