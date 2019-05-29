中執會英系硬上　賴營林俊憲：無法接受

綠委林俊憲接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨中執會29日下午決議改變初選遊戲規則，前“行政院長”賴清德陣營中執委林俊憲下午受訪表示，他們（英系）多數決強行通過此案，對會中決議當然沒辦法接受。改變遊戲規則對黨形象造成嚴重傷害，對2020大選產生負面影響，必須要負起最大責任。他也要代表賴清德表達深切的遺憾。



針對民進黨2020初選辦法，中執會下午採全體共識不經表決通過下列三點：第一、手機50%；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6/10至6/14，並將林俊憲的不同意見列入紀錄。



林俊憲離開中央黨部時被記者堵訪表示，對會中決議當然沒辦法接受，他也很明確的要求黨中央要留下他的反對紀錄。民進黨創黨以來舉辦初選，從來沒有舉行到一半被迫改變遊戲規則，他也要代表當事人、前“行政院長”賴清德深切表達遺憾，在違反當事人同意下，民進黨初選規則被迫改變。



林俊憲說，改變遊戲規則對黨的形象造成嚴重傷害，是創黨以來從來沒有的，這樣的提案對於2020大選產生負面的影響，必須要負起最大的責任。此外，每位黨員完成登記，都有簽署很多承諾、繳交鉅額保證金，黨中則會給予遊戲規則，這是有信賴保護精神。



談到中執會進行過程，林俊憲說，中執會人數差太多了，他們多數決強行通過此案，他個人則提醒大家，其實這是個歷史，當以後進行黨內初選，每個參選人恐怕會非常擔心遊戲規則會不會被改變，此例惡例一開後患無窮。



媒體追問今天是共識決？林俊憲回答是共識不表決，因為黨主席卓榮泰不願意表決，如果表決他就要離席，因此尊重他的立場，但要清楚表達反對立場。中執會不願去表決，就是不願承擔比賽到一半規則被迫改變的罵名。