中執會通過初選方案　蔡陣營：盼全黨團結

阮昭雄。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）針對民進黨中執會下午通過2020初選辦法，納入手機民調，無黨籍台北市長柯文哲納入對比式民調，蔡英文初選競辦發言人阮昭雄表示，期盼初選的過程，能理性且和諧地進行，對民進黨而言，最重要的仍是全黨團結一心，贏得2020大選。



民進黨下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。蔡英文陣營隨即發表聲明，肯定中執會透過民主機制達成的共識，並強調最重要的是全黨團結一心，贏得2020大選，繼續守護本土政權，堅定捍衛民主台灣。



對於今日中執會通過初選方式，蔡英文初選競辦發言人阮昭雄發表以下三點看法：



第一、我們尊重中執會透過民主機制達成的共識，也期盼透過反映真實政治環境、也貼近民意的方案，能產生民進黨最強候選人。



第二、感謝全體中執委能夠讓此次初選能夠往前進行，不再繼續延宕，展現創黨以來民主機制的可貴。



第三、期盼初選的過程，能理性且和諧地進行，對民進黨而言，最重要的仍是全黨團結一心，贏得2020大選，繼續守護本土政權，堅定捍衛民主台灣。

