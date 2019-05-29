中執會火速通過決議　卓榮泰不露面

民進黨發言人李問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中執會討論2020初選相關事宜，會議開始“總統府”秘書長陳菊、蔡英文陣營代表前“行政院副院長”林錫耀、賴清德陣營代表中執委、“立委”林俊憲等人先到黨主席卓榮泰辦公室闢室討論。中執會召開約1小時45分鐘，就通過共識決，全部按照嘉義縣長翁章梁的跨派系24位中執委連署的提案通過。



中執會後記者會，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉都沒有出面直接面對媒體，由民進黨發言人李問在會後轉述卓榮泰會中談話，卓榮泰說，翁章梁中執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲中執委的反對意見我們納入紀錄。



卓榮泰說，中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，但因客觀事實，我們也做出調整。



卓榮泰說，今天仍然希望在討論中，彙集各種意見及立場，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央的同仁能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。



卓榮泰最後表示，他要再強調一次，民進黨真正的目標是在明年1月11日的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。我們也清楚初選之後，需要大量的整合工作，真正困難的挑戰現在才開始。



卓榮泰強調，他要在這裡誠懇的拜託，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。有任何的不滿，可以針對他，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。



他說，此後，他不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出“非誰不投”等話語。



他表示，我們只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序得出的候選人，我們才有可能團結合作，才有機會勝選，這點要再次拜託大家。



民進黨中執會，會中共識不經表決通過“2020年“總統”提名初選選務日程相關事宜”，內容如下：



壹、本黨第一、二、三類公職候選人提名取決於民意調查，為因應台灣社會以手機取代市話之趨勢，避免本黨公職候選人提名無法反映真實民意，並解決民調辦法中，首長初選對比式民調無法決定對比人選之問題，修正本黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法，修正條文如下：



第二條



第一、二、三類公職候選人提名之民意調查，以該選區公民為訪問對象。



前項之民意調查，由三家民調執行單位，同時各執行一次，但第一類公職民調執行單位增至五家，並“納入手機進行調查”。前項之民調執行單位，得含中央黨部民意調查中心。



第五條



第一類公職民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定之各單位執行民調。市話以民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體，末二碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季之通訊傳播委員會公布“行動通信網路業務用戶號碼核配現況表”為手機抽樣母體，末五碼隨機。



第二、三類公職民調以初選民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體進行隨機抽樣，再交由核定之各單位執行民調。



各民調執行單位所作之民調結果，由民調中心進行計算。

