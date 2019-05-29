2018年中國赴美遊客人數15年來首降

中評社北京5月29日電／據美國商務部近日統計，2018年中國赴美遊客人數約290萬，下降5.7%，是自2003年以來首次下降。



2000至2010年，中國赴美遊客人數從24.9萬人次增長到80.2萬。2016至2017年，超過300萬中國遊客前往美國，但隨後增速放緩。



美聯社認為，中美貿易爭端是導致去年遊客人數下降的原因之一。但基於中國中產階級群體的持續擴大，大部分美國旅遊界人士視其為暫時情況。美國政府預測今年中國遊客人數會增至330萬，2023年達到410萬。



據美國商務部旅行旅遊辦公室從美國海關搜集的相關數據顯示，中國赴美遊客人數2018年為290萬人，下降幅度5.7%，是自2003年以來首次下降。



美聯社28日報道認為，中美去年以來的貿易爭端是導致中國遊客人數下降的原因之一。



觀察者網此前報道，攜程網數據顯示，2018年國慶黃金周期間，中國最佳海外目的地名單上，美國排名由第5下滑至第10名。今年剛結束的五一小長假，美國排名第9，泰國和日本是中國遊客首選。



攜程首席執行官孫潔表示，原因非常明確，中國遊客更願意去意大利或英國消費，“他們感覺在那邊更受歡迎”，“人們喜歡去歡迎自己的國家”。



中國去年6月28日發布了赴美旅行警告，提醒遊客美國的治安狀況不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。美國隨後也對到中國旅行發出警告。



此外，其他原因還包括，中國經濟前景的不確定性讓旅遊市場中的低端遊客選擇離家更近的地方度假。



中國出境遊研究所所長王立基說，去年四季度有56%的大陸遊客赴香港、澳門或台灣旅行，而2017年只有50%。長途旅行的遊客則更願意選擇克羅地亞、摩洛哥或是尼泊爾等具有“異域風情”的國家。



麥肯錫咨詢公司（McKinsey ＆ Company）去年9月的報告顯示，中國無論人數還是消費，都是全世界最大出境旅遊市場。2020年，中國出境遊客預計有1.6億人次，消費總額將達到3150億美元。



據其統計，2000至2010年，中國赴美遊客人數從24.9萬人次增長到80.2萬，在2015年又增長了三倍。從2008年到2016年，中國遊客在美消費總額增長了6倍，接近189億美元。



2016至2017年，共有超過300萬中國遊客前往美國，但2017年的人數增速放緩至4%，為10多年來最低。中國遊客還在當年赴美外國遊客總人數中排第五，之前依次是加拿大、墨西哥、英國與日本。



中國遊客群體的份額對出行目的地的影響不可忽視。美聯社介紹，近年來赴美旅行的國際遊客數量總體呈下降趨勢。2016年降低了2%，2017年持平。



但大部分美國旅遊界人士視其為暫時情況，理由是中國的中產階級群體會持續擴大。美國政府預測，今年赴美的中國遊客人數會增至330萬，2023年達到410萬。



“就算中國經濟增速放緩，對旅遊業來說依然是十分優異的增長來源。”美國旅遊協會研究部的高級副總裁大衛·胡瑟（David Huether）表示。



（來源：觀察者網）