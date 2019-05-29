初選民調輸只0.6趴　張顯耀指控黃昭順作弊

張顯耀以0.6%落敗，下午開記者會聲稱握有對手奧步證據。（中評社） 中評社高雄5月29日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄“立法委員”第三選區（左楠區）結果出爐，現任不分區“立委”黃昭順以0.6%微差擊敗前陸委會副主委張顯耀。張顯耀不服，下午召開記者會聲稱握有黃昭順不當手法操弄民調證據。



張顯耀表示，3年多前自己臨危受命為藍軍披戰袍打該區“立委”選戰，在左楠鄉親殷切期盼與熱情力挺下，初選期間各黨政單位民調也如選情居於領先，但初選結果出爐，電話民調竟如熟悉國民黨務與地方選情人士預料，張再多鄉親支持都沒用，電話民調一定會被做掉，只是陪榜而已且真的應驗。



張顯耀聲稱，有左楠區黃姓鄉親提供電話民調受訪遭提早掛掉的錄音譯文證詞，並強調願意在查驗訴訟時挺身作證。此外，初選期間有某參選人用手機本人名義在公眾群組散發加註“當“共諜”無罪？”汙衊攻擊張顯耀；第三左楠區里長之間閒談左楠“立委”初選民調一定作弊的錄音譯文。



張顯耀說，自己對手僅有0.648%差距，有效樣本數僅差距約數通電話，但在電話民調期間，不少左楠熱心的支持者反映，民調電話提問過程明顯誤導之嫌，選項中沒有張顯耀並提早掛掉支持張顯耀的電話，顯然左楠鄉親早就熱烈傳出一定會有參選人作弊的傳言可信。張激憤要求複查，國民黨應立即向2家民調公司要求保留3天民調錄音存檔，公開查驗以昭炯信。