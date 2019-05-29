深綠紀文清籲卓榮泰下台　賴清德硬起來

“台灣幸福國家連線”決議將印有“蔡英文民進黨“總統”提名初選麻煩製造者”的紅布條轉給黨中央。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨29日下午召開中執會，在蔡英文陣營主導下變更初選規則。未料前往聲援賴清德的台灣社、台灣北社在中執會開完當下離開現場，並未表達訴求。僅剩10名左右“台灣幸福國家連線”成員留下，但原先準備好的一大箱雞蛋因被警方沒收未派上場。“台灣幸福國家連線”總召紀文清呼籲，民進黨主席卓榮泰對此結果應口頭請辭。



對於中執會結果，紀文清表示，中執會應以表決方式，才能看出到底是誰在改變遊戲規則，此外賴清德必須要硬起來，強硬表態對結果的不滿，他們也規劃擴大抗議。



挺賴清德反對民進黨改變初選規則的台灣社、台灣北社、“台灣幸福國家連線”29日下午動員超過百人，在民進黨中央黨部前廣場，高喊“堅持初選程序，程序要清不要陰”等口號。台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、“台灣幸福國家連線”總召紀文清、前台北藝術大學校長楊其文、民報董事長陳永興、綠委葉宜津、台灣民意基金會董事長游盈隆先後出現在現場。



中執會下午以全體共識不經表決通過三點：第一、手機50％納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6／10至6／14，並將林俊憲的不同意見列入紀錄。



台灣社、台灣北社等獨派社團在中執會開完，當場宣布記者會結束，支持者也逐漸散去，最終只剩下約10名左右“台灣幸福國家連線”成員守在現場，一一點名英派的中執委包括陳明文、林錫耀一一點名下台。



“台灣幸福國家連線”原本帶了一箱雞蛋抵達現場，警方小心翼翼維持現場秩序，並沒收雞蛋。該連線決議擇日將印有“蔡英文民進黨“總統”提名初選麻煩製造者”的紅布條轉給黨中央，再要求黨中央轉給蔡英文。