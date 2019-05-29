台東藝術節開幕　梁祝·愛之交響音樂會奏響

近日，由北京市台灣同胞聯誼會主辦的第八屆兩岸族韵喜福匯暨梁祝·愛之交響音樂會在台東縣藝文中心隆重舉行。 中評社北京5月29日電／近日，由北京市台灣同胞聯誼會主辦的第八屆兩岸族韵喜福匯暨梁祝·愛之交響音樂會在台東縣藝文中心隆重舉行。台東縣縣長饒慶鈴出席並全程觀看演出。



演出當天台東縣普降大雨，但仍吸引了千餘名當地民眾冒雨來到現場，共享這一場文化盛宴。凄美婉轉的二胡協奏曲《梁祝》，古韵悠揚的古箏協奏曲《滿江紅》，廣袤深邃的大提琴協奏曲《鴻雁》，以及歡快熱鬧的嗩呐協奏曲《百鳥朝鳳》，熱情洋溢的《喜訊到邊寨》，俏皮可愛的《龍船調》等曲目，帶領觀眾穿越時間與空間，充分感受中華傳統文化的精深與流長，體味中華民族大家庭的和諧與共融，引起廣大台灣鄉親的強烈共鳴，掌聲經久不息。



饒慶鈴縣長表示，非常感謝北京市台聯能夠將如此精彩和高水平的交響音樂帶到台東，讓台東的鄉親們充分享受到音樂藝術的魅力，更深刻感受到兩岸一家親的溫暖。台東縣擁有美麗的自然風景，近年來更著力推動文化藝術建設，衷心期待能夠與北京市台聯開展進一步合作，將更多的中華傳統文化藝術帶到台東，共同傳承中華文化，讓兩岸同胞手牽的更緊心貼的更近。此次梁祝·愛之交響音樂會被台東縣列為2019年台東縣藝術節開幕演出，同時也是台東縣藝文中心自改造升級以來的首場演出。



據悉，兩岸族韵喜福匯作為北京市台聯文化交流品牌項目，始終以傳承中華優秀傳統文化、深化兩岸同胞心靈契合為己任，連續多年被列為國台辦兩岸重點交流項目。梁祝·愛之交響音樂會著力打造“古今結合、中西合璧、雅俗共賞、兩岸共同唱響愛的交響”盛筵，至今已成功落地台中，台南，花蓮，新竹，台北，新北，南投等多個島內縣市，累計島內受眾達3萬餘人次，更在網絡直播中獲得200餘萬次點擊量，形成了一定的宣傳影響力。北京市台灣同胞聯誼會將繼續努力以“搭平台、建渠道、交朋友、促合作”為工作方式，深入貫徹中央對台方針政策，為促進中華文化傳承和兩岸同胞心靈契合貢獻積極力量。（北京市台聯供稿）