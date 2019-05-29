公文遺失、韓辦遭竊　高市府將調查行政疏失

高雄市新聞局長王淺秋和經濟發展局副局長高鎮遠29日召開記者會說明公文遺失及韓辦遭竊事件。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）高雄市府近日發生台版“水門案”，中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝攝影官連續持鑰匙入侵五次，又傳出一份榮化在2014年氣爆案後質押給高雄市政府價值新台幣23.5億元的重要公文不翼而飛，遭媒體披露是一名前朝機要未繳回，引起討論。高雄市新聞局及經發局29日下午開記者會說明，僅能確定該公文在外面流浪4年又4個月，直到今年1月11日才終於入庫歸檔，市府也將調查行政疏失，釐清相關人員說法及責任。



韓國瑜29日受訪時針對此事先表示，等調查完畢後會跟大家統一報告，並強調經發局對外說明後，若有違法就依法送辦。



高雄市新聞局長王淺秋和經濟發展局副局長高鎮遠29日在新聞局會議室進行說明，僅確認該公文是2014年9月10日辦理完成土地抵押權設定協議書，但直到2019年1月11日才存入高雄銀行公庫，公文則是在新舊市府交接後，由鄭姓科長將整疊資料交給秘書室主任，秘書室主任才在當中發現有份重要且價值23.5億元的文件必須儘快處理。



王淺秋表示，至於這份文件從起初前局長室機要人員何時、如何交給鄭姓科長，兩造說話還有待釐清，後續將交由政風處及行政調查；而這份被行政疏忽的重要公文，雖然曾一度被外界認為帶離市府，但目前也無法確認到底有無流出市府，就算拿走也沒有實質效益，只能說一直沒有確實依照規定處置。



2014年高雄發生731大氣爆造成32死300多人受傷，當時高雄市政府避免災民求償無門，先向榮化以及華運倉儲的財產進行保全程序，榮化也提供高雄市政府兩筆土地設定抵押權，分別是林園區土地新台幣3.5億元、新竹市土地20億元，總共23.5億元。



高雄地方法院就高雄氣爆案的民事賠償已於2018年6月間做出判決，市政府、榮化與華運三方之責任比例依序為4:3:3，由於金額少於抵押權擔保金額，因此榮化請求市政府檢討抵押權設定問題，但傳出該份公文找不到，也沒有相關紀錄，未被確實入庫跟交接的疑雲。