曲兆祥語中評：台灣不該任性配合美國打華為

曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）針對美中貿易戰，台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中評社專訪時表示，Google會配合美國政府終止與華為手機的合作，一定與發展策略有關。Google被中國封鎖，因此願意配合美國政府要求，未來可觀察同樣被封鎖的FB、Twitter會不會跟進。但獲中國開放進入的美國企業，很難會聽美政府的要求，美國航空公司更名中國台灣事件就是例子。



至於美國打華為，台灣供應鏈大廠也跟著受傷，曲兆祥認為，正常應是政治為經濟服務，蔡政府很清楚就是要所有企業跟著一起“拉美抗中”。面對中美對抗，台灣的經濟規模相對較小，不應該隨意任性地配合政治需要跟著打，華為就是很好的例子。



1956年生的曲兆祥，曾任記者、中國文化大學政治學系副教授、中國文化大學行政管理學系主任、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”、“考試院”特考“典“試委”員”等，2001年加入親民黨至今，並在2014年加入柯市府公務人員訓練處處長，直到2018年。擅長比較政治、西洋政治思想、政黨與選舉、中國大陸政治研究、兩岸關係。



分析美國最近的舉措，曲兆祥接受中評社訪問時表示，美國總統特朗普是世界上最難預測的領袖，如同2月底的川金二會破局般，特朗普在各界以為中美貿易戰趨緩的當下，出了一記重拳。綜合各方揣測，美國可能認為中國經歷了前面中美貿易戰的1、2波衝擊後，中國內的中資或外資企業的結構，處於很脆弱的狀態，這一波衝擊恐會讓企業界承受不住而大量滑落，特朗普的策略就是要乘勝追擊。



曲兆祥認為，美國也挑重點產業跟中國對抗，中美之間其他產業都是第二戰場，真正的第一戰場就是高科技資通訊產業，包括中興、華為等企業，因為這涉及國家科技能力，也包含許多智慧財產權，5G、AI、晶圓都是大家所熟知的項目，美國與中國將會有一場慘烈的科技戰爭。



曲兆祥指出，Google終止與華為的合作，主要造成消費者的不便，也可能引起華為手機在國際市佔率上快速下滑，但是華為在中國內需市場則不會受影響。



至於美國民間企業配合美國政府抵制中國，沒有風險嗎？曲兆祥說，企業會主動、願意配合政府要求，一定跟企業發展策略有關，願意配合美國政府要求的，幾乎都是在中國被封鎖的企業，在中國市場被開放的企業，沒有一家會配合。如2018年中國大陸要求全球航空公司將網站上有台灣的名稱全改為“中國台灣”，原先態度強硬的美國航空公司，最後關頭也只能妥協讓步，很明顯美國企業還是需要顧及中國這塊市場。



曲兆祥認為，將來世界的手機市場會慢慢地被中國與美國分割掉，用美規市場的就會用美國產品，而用中規市場的就用中國產品，並且中美雙方就會進入削價競爭。只要進入削價戰爭、打價格戰，中國就會較佔上風，畢竟中國的勞力成本還是較美國便宜，像非洲、印尼等發展中國家市場就可能被中國拿走，而美國則是以高規格、高單價的手機市場為主，以量來看，中國市場占有較大，但誰的獲利較高還很難講。



台灣許多科技大廠在華為供應鏈內，包括台積電、鴻海等20多家企業，中評社記者問，怎麼看蔡英文以中美貿易戰讓“台商回流投資年底可望達5000億元新台幣”，為蔡政府拚經濟背書；但中美大戰打到華為，卻讓不少台灣大廠也被掃到颱風尾？



曲兆祥長嘆一聲，唉⋯⋯接著他才說，講到這裡他就必須嘆一口氣，正常應該是政治為經濟服務，擴大產業競爭力，而不是反過來要經濟替政治服務，蔡政府的兩岸政策是“拉美抗中”，而蔡也很清楚是要台灣所有的企業跟著一起拉美抗中。面對中美對抗，台灣經濟規模相對較小，不應該隨意任性地配合政治需要跟著打，對台灣來說，美國或中國可能受皮肉傷或骨折，而台灣就直接進加護病房，華為供應鏈就是很好的例子。



曲兆祥指出，沒錯，中美貿易戰確實讓中國不少台商回流，甚至後面還會有一波，但是台灣內部的五缺（水、電、土地、人才、勞力）問題，政府真的都解決了嗎？蔡政府只是動嘴嗆大陸、把台商叫回台灣，但不能只是把生存的問題丟給企業、社會自己去解決。