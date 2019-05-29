卓榮泰：任何不滿可針對我　勿攻擊蔡賴

民進黨中執會後記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中執會討論2020初選相關事宜，中執會召開約1小時45分鐘，通過共識決全部按照嘉義縣長翁章梁的跨派系24位中執委連署的提案通過。黨主席卓榮泰會後說，有任何不滿可以針對他或秘書長羅文嘉，但不要攻擊蔡賴兩位參選人及其支持者。



中執會後記者會，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉都沒有出面直接面對媒體，由民進黨發言人李問在會後轉述卓榮泰會中談話，卓榮泰說，翁章梁中執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲中執委的反對意見我們納入紀錄。



卓榮泰說，初選之後需要大量的整合，“真正困難的挑戰現在才開始”。他要誠懇拜託黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何不滿。“有任何的不滿，可以針對我，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。”



卓榮泰指出，中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。



卓榮泰表示，他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，“但因客觀事實，我們也做出調整。”



卓榮泰說，今天仍然希望在討論中彙集各種意見，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。



卓榮泰並強調，民進黨真正目標是在明年1月11日勝選，“真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。”



卓榮泰說，他不希望在黨內再聽到同志們和相關團隊，說出“非誰不投”的話，只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序產生的候選人，才有可能團結合作，才有機會勝選。