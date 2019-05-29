賴讓步方案還有效？林俊憲：不存在了

綠委林俊憲接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電／針對2020黨內初選，民進黨29日下午中執會採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50%手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調，電視政見會從原本舉辦二場改為一場。賴清徳辦公室對競選過程修改規則表示不滿。



被問到，賴清德22日所提的“贏的策略”還算數嗎？賴陣營中執委、“立委”林俊憲指出，中執會多數通過提案，所以賴清德為解決初選僵局所提出的策略也不存在了。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案，被視為讓步方案：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



林俊憲下午在中執會後接受訪問，賴辦稍後也以新聞稿形式發布，表達立場。



記者：其他中執委受訪時同聲表示今天是共識決、全數通過？



林俊憲：“沒有全數通過，我反對！”



林俊憲強調，會議中決議我沒辦法接受，我明確要求黨中央留下我反對意見的紀錄，民進黨舉辦初選從來沒有到一半突然被迫改變規則，我代表賴院長表達深切遺憾，違反當事人意願被迫改變遊戲規則，對黨造成重大傷害，這樣的提案勢必對明年大選產生負面影響，黨要負起最大責任。



林俊憲表示，他在會中提醒大家，這是一個歷史，以後進行任何黨內初選，任何一位當事人都要擔心遊戲規則會突然被改變，參選以後被中執會突然改變，惡例一開後患無窮，很遺憾片面改變遊戲規則被多數通過。



記者再問今天是共識決？



林俊憲回應，不是共識決，是共識不表決，黨主席卓榮泰不願意進行表決，他說如果要表決自己就離席，我們尊重主席立場。但我代表賴清德表達遺憾，其實每一位黨員初選登記，要簽署很多承諾，還有鉅額保證金，初選到一半改掉，我們創黨以來沒有發生過，今天竟然發生，嚴重影響到公平性，中執會他們不願意表決，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，但很清楚這是比賽到一半規則被迫改變。



記者追問上星期提出贏的策略還算數嗎？



林俊憲指出，中執會多數通過提案，所以賴清德為解決初選僵局所提出的策略也不存在了。

