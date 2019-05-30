中評關注：這組合出現國民黨2020就完了

以國民黨角度來評估，綠營和柯文哲的結盟是最可怕的組合。（中評社資料照） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）民進黨中執會29日下午通過2020初選辦法，納入手機民調，將國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲納入對比式民調，初選民調時間確定6月10日至14日。中國國民黨預定7月5日至15日民調，7月16日揭曉，民進黨搶先一步，有趣的是，藍綠兩黨都要將柯納入民調對比，顯示柯已成為2020藍綠的最大變數。



但其實對國民黨來說，民進黨不論蔡英文或賴清德出線，最後如果和柯文哲結盟，藍綠對決，綠營有柯加持，對國民黨是最大危機。



國民黨力求2020重返執政，初選熱戰已開打，高雄市長韓國瑜的民調雖仍領先，但有鴻海董事長郭台銘緊追在後，兩人競爭勢必愈來愈會激烈。



以目前國民黨的角度來評估，不論韓國瑜或是郭台銘出線，在和民進黨、柯文哲三強鼎立狀態下，韓、郭都有鞏固藍軍基本盤的能力，所以相對有利，最怕的就是民進黨和柯結盟。



依目前情勢，柯文哲顯然仍在評估自己參選2020的最佳時機點，外界認為，柯會在藍綠兩黨都決定人選後，才會做最終決定。但在這混亂的局勢中，柯並沒有缺席2020的理由，這也是其一搏政治前途的最好路途，所以依目前時程來看，6月民進黨決定人選，7月則是國民黨，8月應是柯最佳的宣布時間點。



如果柯文哲加入戰局，情勢會和去年的台北市長選舉類似，但藍綠的人選會是更強，藍營部份不論是韓國瑜或是郭台銘，都有強力鞏固藍軍基本盤的本事。綠營蔡英文或是賴清德也同樣狀況，在藍綠歸隊狀況下，有柯文哲的攪局，對於藍營是比較有利。



但政治沒有一定的軌跡可循，尤其柯文哲又被認為是機會主義者，如果這段時間情勢有所變化，柯最終選擇和綠營合作，即使非蔡柯配或賴柯配，而是以其他形式的結盟，依柯強吸年輕人支持的能力，等於是讓綠營吃下大補丸，那對於國民黨來說，不管是韓國瑜或是郭台銘來應戰，都會是大危機。